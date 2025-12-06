El Gobierno y el PP se quedan solos celebrando la Constitución en el arranque de la campaña extremeña

El Gobierno y el PP se quedarán solos este sábado en el Congreso para celebrar el 47 aniversario de la Constitución. En pleno arranque de la campaña electoral en Extremadura, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz serán los únicos tres líderes nacionales que acudirán al acto de conmemoración en la Cámara Baja en un tenso clima político agravado por la condena del aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, y el encarcelamiento del exministro José Luis Ábalos. Por los pasillos del Congreso, además, estarán varios presidentes autonómicos del PP, entre ellos el recién elegido president de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Un día después de que arranque la campaña extremeña, el disparo de salida de un ciclo electoral que continuará en Castilla y León y Andalucía, las Cortes Generales celebrarán el espíritu de la Transición que permitió elaborar la Constitución. Sin embargo, el ambiente dista mucho de aquellos años. Feijóo llegará a la Cámara Baja, arropado por sus portavoces parlamentarias, Ester Muñoz y Alicia García, ambas de la línea más dura del PP, después de haber liderado una concentración en Madrid contra la "corrupción" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además, desembarcarán en el Congreso cinco presidentes autonómicos del PP: Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juanma Moreno (Andalucía), Fernando López Miras (Murcia), Jorge Azcón (Aragón) y Juanfran Pérez Llorca (Comunitat Valenciana). Será la primera vez que Llorca asista a un acto institucional como president de la Generalitat desde que fuera investido la pasada semana. También estará el alcalde popular de la ciudad de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Una veintena de ministros

En frente, el presidente del Gobierno llega con una nueva polémica sobre la mesa, la crisis abierta en el seno del PSOE por los presuntos casos de acoso sexual de Paco Salazar. A esto se suma que en las últimas semanas se ha conocido la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por un delito de revelación de datos secretos y la entrada en prisión del que fuera 'número dos' del PSOE, José Luis Ábalos, y de su exasesor, Koldo García.

Sin embargo, no se quedarán atrás en cuanto a presencia con el PP. Junts a Sánchez habrá 20 ministros, 15 del PSOE y los cinco de Sumar (Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, Mónica García, Sira Rego y Pablo Bustinduy). Tan solo faltarán los responsables de Exteriores y de Transporte, José Manuel Albares y Óscar Puente, respectivamente.

Quienes no acudirán al acto son la gran mayoría de socios del Gobierno. ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria han informado de que se ausentarán de esta conmemoración. Tan solo habrá representación de Podemos, pero no será ninguna de sus líderes, Ione Belarra o Irene Montero, que estarán haciendo campaña electoral en Extremadura. Tampoco asistirán dirigentes de Vox, como vienen siendo habitual, ya que consideran que sería una forma de legitimar al Gobierno de Sánchez.

El acto

La celebración arrancará a las 10:30 horas de este sábado, con el izado solemne de la bandera nacional en la Carrera de San Jerónimo y la posterior recepción de los invitados por parte de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y de su homólogo en el Senado, Pedro Rollán. El acto continuará con la interpretación del 'Trío Dumky' de Antonín Dvorák y la lectura, por parte de alumnos de primaria, de varios artículos de la Constitución.

Acto seguido, Armengol pronunciará un discurso. El año pasado, la presidenta de la Cámara Baja apeló a los consensos de 1978 para encarar los "desafíos terriblemente urgentes" que hay en el contexto actual, como la lucha contra la violencia machista o el problema con la vivienda. En diciembre de 2023, en su primera celebración como tercera autoridad del Estado, también reclamó la búsqueda de esos acuerdos para "cumplir" con la carta magna y no usarla como "un tótem".