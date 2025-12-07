Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PSOE

Sánchez cesa de su cargo en Moncloa a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez / Eduardo Parra - Europa Press

May Mariño

El Consejo de Ministros cesará el próximo martes a Antonio Hernández como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, según ha podido adelantar elDiario.es y TVE. El presidente, Pedro Sánchez, aparta al que fuera mano derecha de Francisco Salazar, el exasesor de Moncloa que está en el foco del huracán político por las denuncias de acoso sexual contra él.

Este sábado, durante la recepción por la Constitución, el presidente asumió en primera persona la gestión del PSOE con el caso Salazar y que despertó las críticas desde sectores feministas del partido.

Tras lo publicado por 'Eldiario', fuentes de La Moncloa confirman a El Periódico la salida de Hernández.

"Es un cese acordado", sostienen, porque desde él que tuvo conocimiento entendió que "no era sostenible". Además, desde Presidencia aseguran que "al conocer los hechos se actúa con contundencia. Como siempre".

"Él niega los hechos, pero entiende que debe apartarse por el bien del Gobierno", explican fuentes de La Moncloa.

Sánchez cesa de su cargo en Moncloa a Antonio Hernández, mano derecha de Paco Salazar

