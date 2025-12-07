Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Claves del 21D

¿Qué temas decidirán el voto de los extremeños en las urnas?

Almaraz, mercado laboral y desigualdad territorial lideran las preocupaciones ciudadanas

Persona votando en las últimas elecciones de la región.

Persona votando en las últimas elecciones de la región. / El Periódico Extremadura

Redacción

Mérida

El mercado laboral y la economía, la central de Almaraz, las infraestructuras, la agricultura, la "desigualdad territorial", la corrupción y los servicios públicos son los principales factores determinantes de cara a la cita electoral del 21D, según un informe sostenido en el rastreo de más de 30 millones de datos digitales. El documento, que es una radiografía social y no una encuesta electoral, ha sido elaborado a través de una unidad de inteligencia de la consultora BeConfluence. Con algoritmos específicos, se han analizado y rastreado las huellas digitales que dejan los extremeños al navegar por internet.

Cataluña y País Vasco

Dicho estudio parte del análisis de casi 30 millones de datos reales procedentes de búsquedas, redes sociales, actividad en webs e interacciones digitales de más de 612.000 personas en Extremadura, de las que un 18 % tienen entre 15 y 28 años -la denominada generación Zeta-, un 38 %, entre 29 y 44 años (Generación Millennials); un 36 % entre 45 y 61 años (Generación x) y un 8 %, de 62 a 73. Atendiendo a los "temas decisivos para el voto en la región', tal como refleja el informe, que fue presentado esta semana en Mérida, la situación económica y el mercado laboral y las infraestructuras lideran esta lista, seguidas por la situación de la agricultura, el futuro de Almaraz, la desigualdad territorial con respecto a otras comunidades autónomas, la corrupción de los políticos y las sanidad y los servicios públicos rurales. El 56 por ciento de las personas rastreadas a través de comentarios, patrones de búsqueda y opiniones online tiene una percepción negativa del "trato del Gobierno de España" a Extremadura respecto "a Cataluña y País Vasco" y un 80% tienen una percepción de corrupción.

La odisea de encontrar trabajo

Con los datos analizados del segmento de edad entre los 15 y los 44 años, el informe expone que el 56,7 % ha pensado en irse de Extremadura por trabajo y un 33 % ve difícil encontrar un empleo estable. La conectividad ferroviaria se percibe como negativa en el 71,5 % de los casos, la mitad de los jóvenes de entre 18 y 28 años es partidario de no cerrar la central de Almaraz, algo por lo que abogan el 60 % de entre 29 y 44 años y sube hasta el 75 % para las personas de entre 45 y 73 años.

