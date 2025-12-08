Guardiola reafirma sus "límites" para pactar con Vox: "Es evidente que a Abascal no le caigo nada bien"

La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha reafirmado este lunes que mantiene intactas las líneas rojas que ha fijado frente a Vox desde el inicio de la legislatura y se reafirma en esos "límites que los extremeños conocen perfectamente" de cara a cualquier pacto tras el 21D. "Es evidente que al señor Abascal no le caigo nada bien", ha señalado en declaraciones a los medios desde Puebla de la Calzada.

Guardiola ha lamentado el machismo de Abascal al utilizar expresiones como "pasar por el aro" cuando se refiere a ella o pedir su cabeza, además de insultarla o atacarla en distintos actos y entrevistas. "No debe ver bien que haya mujeres que lideremos y que además lo hagamos con firmeza", ha señalado.

Santiago Abascal, un "turista"

Sobre la posibilidad de volver a entenderse con Vox tras las elecciones, insiste en que su posición no ha cambiado y afirma que su intención es debatir únicamente con el candidato extremeño, Óscar Fernández, que es quien se va a presentar a las elecciones en Extremadura y no Abascal, a quien se ha referido como "un turista".

La dirigente del PP ha ironizado con que sus numerosas visitas a Extremadura son "buena prueba" de los "fantásticos" datos turísticos que deja el año. Así, lo ha invitado a seguir recorriendo la comunidad: "Que haga mucho gasto aquí, que se pasee por nuestros pueblos, que compre en nuestras tiendas, que coma en nuestros restaurantes, que tome un café en nuestros bares y que se hospede en nuestros establecimientos". Pero ha reiterado que solo debatirá con el aspirante extremeño porque "lo que está en juego" es el futuro de la región.

Preguntada por las encuestas, que no otorgan al PP mayoría suficiente para gobernar sin Vox, ha recordado que en 2023 tampoco se preveía que el PP pudiera presidir la Junta. Guardiola ha defendido que en estos dos años y medio ha encabezado un Gobierno que "ha facilitado más derechos", "ha hecho que Extremadura llegue más alto" y "ha sacado a la región del vagón de cola". La única encuesta que acepta como válida, ha dicho, es "la de la calle" y el "cariño" que recibe en sus visitas.

Visita de María Guardiola, candidata del PP, al municipio de Puebla de la Calzada. / PP de Extremadura

Apoyo al medio rural

En esta nueva jornada de campaña, Guardiola ha acompañado a los vecinos de Puebla de la Calzada celebrar el día de su patrona, la Purísima Concepción. "La Purísima es sinónimo de fe, sinónimo de cultura, de traición, de convivencia pero también de mucha actividad local, de gente en las calles y de mucha vida en nuestros pueblos y ese es el objetivo que tiene el Partido Popular", ha señalado.

La candidata del PP ha reclamado la confianza para continuar su política de apoyo al medio rural. Ha destacado medidas como las ayudas de hasta 500 euros por nacimiento en municipios de menos de 3.000 habitantes, las bonificaciones en el IRPF para la rehabilitación de viviendas y las deducciones de hasta 1.500 euros destinadas a jóvenes, familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad.

Impulso a la vivienda en los pueblos

Ha recordado también el impulso a la construcción de más de 3.000 viviendas, muchas de ellas en pequeños municipios, junto a programas como el de nómadas digitales (con ayudas de hasta 10.000 euros), la extensión de la cultura y el deporte en todo el territorio y la aprobación de la Ley de Cohesión Territorial.

María Guardiola en su visita a Puebla de la Calzada. / PP de Extremadura

Guardiola ha defendido igualmente la escuela rural, resaltando que se ha mantenido el número de docentes (más de 17.000) y que no se ha cerrado ninguna escuela. Ha mencionado también las reformas en consultorios locales para "garantizar la asistencia sanitaria", así como iniciativas como Yo Repueblo, el Vale Rural y el incremento del Fondo de Cooperación Municipal.

Ha concluido que el 21 de diciembre está en juego el futuro de la Extremadura rural y ha pedido a los ciudadanos que acudan a votar para darle al PP "más confianza" con la que "seguir haciendo juntos más Extremadura".