PSOE
El PP citará a Salazar en la comisión Koldo del Senado y acusa a Sánchez de ser "dañino" para las mujeres
La portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, denuncia que el Gobierno está intentando "esconder este escándalo"
El PP no deja pasar ninguna ocasión para hacer uso de la comisión de investigación del Senado sobre las presuntas tramas de corrupción que afectan a Pedro Sánchez. Este lunes, la portavoz de los populares en la Cámara Alta, Alicia García, ha anunciado que citarán al que fuera exasesor de Moncloa Francisco Salazar y sobre el que pesan varias denuncias por acoso sexual. En este sentido, García ha acusado a Sánchez de estar siendo "el más corrupto y el más dañino para las mujeres de toda la democracia".
En unas declaraciones grabadas que ha compartido el PP, García ha denunciado que Sánchez está protagonizando un "nuevo caso de encubrimiento" y también ha cargado contra la decisión adoptada este domingo por Moncloa de cesar al que fuera 'número dos' de Salazar, Antonio Hernández, que ostentaba el cargo de director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. "Sánchez quiere silenciar el escándalo sexual con ceses de segunda o tercera, que llegan muy tarde y se quedan muy cortos", ha dicho.
La portavoz de los populares ha insistido en casi media decena de ocasiones en que el Ejecutivo está intentando "esconder este escándalo". Es por ello que usarán la mayoría absoluta de la que gozan en la Cámara Alta para citar a Salazar. No obstante, aún habrá que esperar varias semanas, ya que primero se deberá convocar una reunión de la comisión para aprobar su comparecencia y después llamarlo a declarar al Senado. Así, todo apunta a que no será hasta el próximo 2026, aunque los populares podrían pisar el acelerador y tratar de citarlo la próxima semana, en plena campaña electoral en Extremadura.
Un "putero" y un "acosador"
Entre sus acusaciones, García ha llegado a decir que el presidente del Gobierno es "el más corrupto y el más dañino para las mujeres de toda la democracia". A este respecto, ha recordado la polémica con la ley del 'solo sí es sí', la crisis de las pulseras antimaltrato y el "uso político de la prostitución" que ha hecho. Además, ha acusado a Sánchez de haber llegado a la secretaría general del PSOE de la mano de un "putero" y un "acosador".
"Esto es el sanchismo. El poder como forma de impunidad, ya sea para acosar a las mujeres o para montar una red corrupta con la que pagar favores y financiar el partido, incluso", ha afirmado, pese a que en ningún momento los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan sostenido que el PSOE se haya financiado de manera ilegal. Aun así, ha recalcado que todo el "círculo" que rodeaba a Sánchez es "una trama corrupta".
Próximas citas
A la espera de que se cite a Salazar, la comisión de investigación del Senado se reunirá dos veces esta semana. La primera, el miércoles, para la comparecencia del exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Doadrio por el caso Begoña Gómez. La segunda, el jueves, cuando será el turno del empresario Juan Carlos Barrabés para que explique las supuesta reuniones que mantuvo con Sánchez y su mujer.
Suscríbete para seguir leyendo
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: 'Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- ¡La Vuelta Ciclista a España, cerca de abandonar su región fetiche!: desde 2009 había pasado sin interrupción por la tierra del Angliru y Lagos de Covadonga
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad
- La modelo italiana Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, deslumbra en Asturias en la boda de una de sus mejores amigas
- ¿La construcción del nuevo acceso a Parque Principado afectará a la campaña navideña? Las obras empezarán 'en unos días