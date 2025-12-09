Tribunales
La Audiencia Nacional juzgará a dos policías por acosar a otra agente destinada en la Embajada de Argel
Los magistrados consideran que hay indicios suficientes para entender la participación de los querellados en el relato de hechos punibles expuestos por la víctima cuyo relato confirma un informe pericial psicológico del daño psíquico sufrido
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama Teixeira, de acordar la continuación del Procedimiento Abreviado contra dos policías destinados en la Embajada de Argel por un supuesto acoso a una compañera, según consta en un auto de 12 de noviembre, al que ha tenido acceso este periódico.
Para los magistrados, "hay indicios suficientes para entender la participación de los querellados en el relato de hechos punibles expuestos; así se infiere con suficiente nitidez del resultado de la declaración de la víctima, la declaración de los querellados, las declaraciones testificales, del informe pericial psicológico del daño psíquico sufrido por la querellante, elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; y del expediente disciplinario número", concluyen.
Acoso laboral y sexual
La presunta víctima, una agente de la Policía, interpuso una querella contra dos compañeros en la legación española en el país africano por delitos de acoso laboral, acoso sexual, amenazas y lesiones psicológicas por unos hechos que se produjeron durante los años 2023 y 2024, según adelantó El Español.
Esta mujer residió durante su paso por la Embajada española en una vivienda, en la que también vivían los otros agentes destinados, así como el personal consular laboral. Estas estancias incluían un salón comedor social y un gimnasio compartido. Y fue a principios de 2023, cuando habría comenzado a sufrir, según la denuncia, acoso laboral y sexual, por supuestas frases vejatorias y humillantes continuas, creando un clima de hostilidad.
En su auto, los magistrados rechazan admitir que se lleven a cabo, como reclaman los acusados, unas declaraciones antes de sentarse en el banquillo de los acusados. Recuerdan, en este sentido, que estas testificales podrán, en su caso, proponerse y valorarse en el acto del juicio oral, pero que en estos momentos "resultan innecesarias". Por su parte, la Fiscalía argumenta que estos testimonios "no van a modificar los indicios objetivos de criminalidad".
Expediente disciplinario
La Sala también deniega la petición de los querellados de que se reclame a la Dirección General de Policía que remita la información reservada sobre un expediente disciplinario abierto contra ambos por la Unidad de Régimen Disciplinario de la Dirección General de Policía.
El Ministerio Público recuerda, al respecto de esta diligencia reclamada por las defensas, que en la querella de la presunta víctima ya constaba unido desde el principio este documento. Ambos querellados, una vez abierto el Protocolo de Actuación ante situaciones de Acoso laboral y sexual de la Policía, fueron cesados de su puesto de trabajo en la Embajada de Argelia, abriéndose un nuevo expediente contra ellos.
