CONDENA A GARCÍA ORTIZ
Ayuso, sobre la sentencia a García Ortiz: "Esto hace caer a cualquier gobierno en una democracia liberal"
El Tribunal Supremo considera probado que el anterior fiscal general del Estado o alguien de su entorno filtró el correo en que González Amador admitía dos delitos fiscales
Víctor Rodríguez
"Esto hace caer a plomo a cualquier gobierno liberal". Isabel Díaz Ayuso ha valorado de esta forma la "durísima" sentencia, según la ha calificado, que inhabilita durante dos años al último fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados relativos a su pareja, el empresario Alberto González Amador. "No se puede utilizar una institución para atacar a un rival político", ha añadido.
El Tribunal Supremo ya había adelantado el fallo el pasado 20 de noviembre, pero este martes ha dado a conocer los argumentos. La resolución considera probado que García Ortiz o alguien de su entorno filtró el correo electrónico en el que González Amador admite la comisión de dos delitos fiscales y resalta que el fiscal general tiene "un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación".
Asimismo, señala que "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito", en referencia a la nota de prensa distribuida por la Fiscalía después de que se publicara que había sido el fiscal quien había propuesto un pacto de conformidad a González Amador, cuando, en realidad, había sido al revés, y que recogía la existencia del correo del abogado de González Amador. La sentencia incluye el voto particular de dos magistradas.
Cuando se dio a conocer el fallo Ayuso ya señaló que quedaba demostrado que "el estado de derecho funciona" y apuntó contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "decidir dinamitar la separación de poderes" y erigirse "en juez y parte". También pidió su dimisión y que dejara paso a una nueva etapa. "Nos va la nación en ello", llegó a enfatizar.
Este martes ha repetido el mensaje en favor del funcionamiento de ese estado de derecho al final de su intervención en el acto de inauguración del Centro de Educación Superior Alma Mater, nuevo campus especializado en salud, nutrición y deporte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y el Comité Olímpico Español (COE) en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.
"La actualidad me acompaña, ya quisiera yo que en ocasiones no fuera así y en respuesta a los medios de comunicación, que me han pedido una valoración antes de entrar, a la vista de la durísima sentencia del Tribunal Supremo contra el ex fiscal general del Estado, y he de hacer dos consideraciones", ha indicado. "La primera, que es muy triste que hayamos tenido que llegar hasta esta situación por la utilización de las instituciones que son de todos los españoles por parte del Gobierno y de su presidente, y la segunda, pero positiva, es que el estado de derecho funciona a pesar de los intentos del propio Gobierno".
En su breve valoración, la presidenta madrileña ha subrayado que "no se puede utilizar la Fiscalía General para atacar un adversario político". Estas prácticas, ha abundado "no pueden consentirse". Por eso, ha continuado, "han dado la vuelta al mundo, como hemos visto en estos días y para ello animo a ver la prensa internacional". "Esto hace caer a plomo un gobierno en cualquier democracia liberal y no nos podemos acostumbrar a que todo valga", ha remachado.
