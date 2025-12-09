Aznar censura el "populismo" de Vox por su ataque a María Guardiola y del PSOE por tener un candidato procesado

José María Aznar cargó este martes contra lo que denominó “populismo tanto de derechas como de izquierdas”, reprochando a Vox que en la campaña extremeña esté focalizando sus críticas en la candidata del Partido Popular, María Guardiola, y al PSOE por presentar como aspirante a Miguel Ángel Gallardo, a quien recordó como "procesado".

En una entrevista realizada por Espejo Público (Antena 3), difundida por Europa Press, Aznar sostuvo que el populismo de derechas “no podría tener un aliado mejor que el actual Gobierno”, al mismo tiempo que afirmó que el Ejecutivo “tampoco encuentra mejor aliado que el de la derecha”, en alusión a Vox y al PSOE.

A la cuestión sobre por qué la formación de Santiago Abascal dirige sus ataques prioritariamente a la candidata del PP en Extremadura, Aznar consideró que la intención de Vox es “impedir que María Guardiola pueda gobernar”. Añadió que el partido busca beneficiarse del “descrédito institucional” que, a su juicio, fomenta el Gobierno, con el objetivo de intentar sustituir al Partido Popular.

Coalición institucional y sin presupuestos

Aznar también ha arremetido contra el Ejecutivo socialista por los casos de corrupción ligados al llamado ‘caso Koldo’ y por la investigación que afecta al exasesor de Moncloa Francisco Salazar. Sin embargo, centró sus reproches en la condena al fiscal general del Estado y, especialmente, en que el PSOE haya optado por un candidato como Gallardo para las elecciones extremeñas.

A su entender, esa decisión demuestra que tanto al PSOE como al propio Gobierno “ le daigual el prestigio” de sus instituciones, y advirtió de que este deterioro institucional es precisamente lo que “acaba alimentando el populismo”.

Apuesta por una mayoría del PP a derecha e izquierda

El expresidente del PP afirmó que su visión pasa por que el Partido Popular sea capaz de articular una “mayoría social amplia”, alineada con una cultura política “liberal, abierta y constitucional”, transversal “a derecha e izquierda”, y orientada a aportar estabilidad al país.

También puso en duda que la evolución económica esté resultando positiva para las clases medias y criticó que España siga sin Presupuestos Generales del Estado, lo que achacó a lo que definió como “una coalición anticonstitucional”.

Finalmente, se preguntó cuánto tiempo pretende mantenerse esta situación, que calificó de “estrictamente personal”, y hasta qué punto se está dispuesto —dijo— a “dañar las instituciones” a cambio de prolongar unas semanas o unos meses la permanencia en el poder.