García Ortiz
El Gobierno guarda "respeto" ante la sentencia que condena al fiscal general del Estado
Después de que el Supremo haya condenado al fiscal general porque "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito"
"Respeto". A ello se aferra ahora el Gobierno tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se condena a Álvaro García Ortiz. Desde el PSOE, en cambio, se agarran al voto particular de las dos jueces progresistas para poner en duda el fallo, que según reiteran "no compartimos". En dicho voto particular se señala que la sentencia “no describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios” habría tenido lugar la supuesta “intervención directa” del Fiscal General o su “conocimiento y colaboración con un tercero”. Asimismo, destacan que tampoco se explica cómo el Fiscal General pudo “promover, realizar, ejecutar o llevar a efecto” una filtración, ni de qué modo pudo transmitir personalmente esa información.
Los socialistas hacen hincapié en que este caso "no nace de ninguna conspiración, ni de ninguna trama política; nace de un presunto fraude fiscal confesado por el novio de Isabel Díaz Ayuso". Todo parte, dicen, "de una no-declaración a Hacienda, un hecho objetivo y reconocido".
A través de un comunicado, el PSOE muestra también su "preocupación" por el hecho de que la sentencia se haya publicado "más de dos semanas después de conocerse el fallo, lo que ha contribuido a la incertidumbre". Finalmente, reiteran su reconocimiento a García Ortiz por su servicio público y su defensa de los principios que sostienen nuestra democracia.
En el Gobierno esperan a analizar en profundidad la sentencia para hacer más valoraciones, a tenor de que la sentencia se ha conocido escasos minutos antes de que comenzar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "No hemos tenido tiempo de leerla y creo que desde luego lo prudente y lo sensato es que podamos estudiarla", dijo la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, cuando se le preguntó por el asunto. Una vez que se lea, se hará una "valoración" algo "más oportuna".
