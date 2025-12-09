Última hora y reacciones a la sentencia del fiscal general del Estado, en directo

El Tribunal Supremo ha sustentado la condena a inhabilitación del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tanto en la filtración a la prensa del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.

El Alto Tribunal ha hecho pública este martes -19 días después de adelantar el fallo- la sentencia en la que impone a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados, y que cuenta con el voto particular de dos magistradas, que apoyaban la absolución.

May Mariño Y se aferran a un voto particular de dos juezas que señalan que la sentencia “no describe ni cómo, ni dónde, ni a través de qué medios” habría tenido lugar la supuesta “intervención directa” del Fiscal General o su “conocimiento y colaboración con un tercero”. También subrayan que tampoco se explica cómo el Fiscal General pudo “promover, realizar, ejecutar o llevar a efecto” una filtración, ni de qué modo pudo transmitir personalmente esa información.

May Mariño El PSOE respeta la sentencia del Tribunal Supremo, como corresponde en un Estado de Derecho. "Acatamos el sentido del fallo, pero no lo compartimos", dicen desde Ferraz. "Nos preocupa, eso sí, que la sentencia se haya publicado más de dos semanas después de conocerse el fallo, lo que ha contribuido a la incertidumbre", apuntan desde el PSOE.

Robles traslada su confianza absoluta en el Supremo La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado su confianza "total y absoluta" en el Tribunal Supremo (TS) tras hacerse pública la sentencia que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha subrayado que si no se confía en "todas" las instituciones, "la democracia no funciona". Robles ha hecho estas declaraciones minutos después de que el Supremo haya hecho pública -19 días después de adelantar el fallo- la sentencia que sustenta la condena a García Ortiz tanto en la filtración a la prensa del correo con la admisión de dos delitos contra Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo de 2024.

Delincuente La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, aseguró en su rueda de prensa semanal en la Cámara Baja que, a la espera de leer la sentencia, el Tribunal Supremo "ha acreditado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cometió un delito". Es un "delincuente", aseveró.

Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez / Tono Calleja Flórez Dos juezas del TS no ven pruebas contra el fiscal: "Se desmintió una acusación falsa" Las magistradas del Tribunal Supremo Susana Polo y Ana Ferrer, que firman el voto particular discrepante con la condena a dos años de inhabilitación del último fiscal general, Álvaro García Ortiz, no consideran probado que filtrara el correo electrónico en el que la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos de cara a rebajar las consecuencias una causa abierta contra él por fraude fiscal. Al contario que sus cinco compañeros de Sala, tampoco ven delito en la difusión de una nota informativa frente a una falsedad "impulsada desde el aparato de un poder público", que no era otro que la Comunidad de Madrid, que hablaba de órdenes "desde arriba" para perjudicar al empresario. (Seguir leyendo)

May Mariño / Iván Gil El Gobierno guarda "respeto" ante la sentencia que condena al fiscal general del Estado "Respeto". A ello se aferra el Gobierno tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo en la que se condena a Álvaro García Ortiz. Se trata de una primera reacción desde el Ejecutivo tras conocerse la sentencia en la que se explican los argumentos por el que se condenó al fiscal General del Estado y que ha supuesto la salida de García Ortiz de este cargo. (Seguir leyendo)

Ángeles Vázquez / Cristina Gallardo / Tono Calleja Flórez El Supremo condena al fiscal general porque "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito" El Tribunal Supremo ya ha hecho pública la sentencia por la que condena a dos años de inhabilitación al último fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La resolución incide en que "el fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito". (Seguir leyendo)

Iván Gil Bolaños pide "respeto al Supremo" mientras defiende su discrepancia por el fallo contra el fiscal general El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha reclamado "respeto al Supremo y al fallo" contra el fiscal general para negar que el Gobierno esté atacando a los jueces. Con todo, ha encajado esta llamada al respeto con su "discrepancia" durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Mariano Alonso Freire Feijóo, a Sánchez: "Más pronto que tarde, se rodará una serie sobre cómo degeneró España en estos años. Le adelanto el título: 'Anatomía de un farsante'" Alberto Núñez Feijóo culminó su pregunta parlamentaria al presidente del Gobierno con una alusión a la serie ‘Anatomía de un instante’, sobre el 23-F. Aunque al acabarse su tiempo no se le pudo escuchar por la megafonía del hemiciclo. “Más pronto que tarde, se rodará una serie sobre cómo degeneró España en estos años. Le adelanto el título: 'Anatomía de un farsante'” le espetó, tras referirse tanto a la posible entrada en prisión del ministro Ábalos como a la condena la semana pasada a Álvaro García Ortiz.