El PSOE de Andalucía acelera para que una gestora asuma de nuevo el control en Torremolinos tras la denuncia por acoso sexual

El PSOE sigue haciendo visibles sus medidas internas después de que la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga abriese diligencias preprocesales , el pasado jueves, contra el líder socialista y concejal en Torremolinos, Antonio Navarro, por presunto acoso sexual a una militante. Este lunes, la dirección regional ha acelerado los trámites y ha trasladado a Ferraz -para que se pronuncie- el informe favorable para abrir una nueva etapa en la agrupación sin el denunciado como secretario general.

La Comisión de Ética del PSOE de Andalucía se ha reunido este lunes por la mañana y ha aprobado remitir al PSOE federal su informe favorable a la solicitud para la constitución de una gestora que dirija el PSOE de Torremolinos, tal y como había solicitado el PSOE de Málaga.

De hecho, el viernes -un día después de que se abrieran las diligencia- la Secretaría de Organización Provincial de los socialistas malagueños incoó un expediente disciplinario contra Navarro y lo suspendió cautelarmente de militancia. Además, la dirección provincial le pidió que entregase sus actas como edil del partido en el Ayuntamiento y la Diputación Provincial al líder torremolinense, que no está dispuesto a dimitir en ninguno de sus cargos e insiste en que debe respetarse la presunción de inocencia.

Conversación con Navarro

En este sentido se pronunció este lunes, durante un homenaje al fundador del PSOE Pablo Iglesias, el líder provincial, Josele Aguilar, quien le reclamó otra vez a Navarro que entregue sus actas como concejal y diputado provincial. Al atender a los periodistas, Aguilar reconoció que, después de que trascendiera el escándalo, no ha llegado a hablar con Navarro: "Tuve una conversación con él previamente y en los próximos días también volveremos a tener también una conversación en el sentido de que dé cumplimiento a lo que el partido le ha pedido: que ponga sus cargos institucionales a disposición del partido". Incluso, Aguilar reconoció que Navarro en su momento le ofreció "sus explicaciones y su versión". "Pero no me compete a mí resolver, eso está en la instancia, lógicamente, del Comité contra el acoso que está tramitando todo el expediente, lo resolverá y tiene que hacer esa resolución, además del trámite que se ha abierto en la Fiscalía", agregó.

El líder del PSOE de Málaga también expuso que, desde que la semana pasada saltara la noticia de la denuncia, "el partido ha actuado cumpliendo el reglamento y, como no ha podido ser de otra forma, hemos estado acompañando a la denunciante".

Se trataría de la segunda vez en menos de dos años en la que se activa una gestora en el PSOE de Torremolinos. En la primavera de 2024, ya entró en funcionamiento otra gestora después de que una moción de censura apoyada por un amplio sector de la militancia pusiese entonces fin a la etapa como líder local de Navarro, quien un año después recuperó el cargo al ganar unas primarias contra el secretario general que lo sucedió durante unos meses, Antonio Ruiz.

Traslado a la dirección federal

Durante su reunión, la Comisión de Ética del PSOE de Andalucía "ha analizado la petición del PSOE malagueño, ha emitido su informe favorable a la solicitud y ha propuesto trasladarla hasta la dirección federal de PSOE, que será el que finalmente resuelva", según recordó la dirección regional progresista en un comunicado.

Según la propuesta aprobada, mientras esta gestora toma las riendas de la Agrupación Municipal del PSOE de Torremolinos será el PSOE de Málaga, a través la Comisión Ejecutiva Provincial, el que "se haga cargo de sus asuntos de trámite y de gestión", según recalcó la dirección regional. La gestora que se designe será la encargada de dirigir el PSOE de Torremolinos hasta que se restablezca su vida orgánica con la elección de una nueva Ejecutiva local en asamblea. Y, para presidirla hasta que se culmine la renovación orgánica torremolinense se barajan a nivel interno nombres como el de la exsecretaria general del PSOE de Málaga, Marisa Bustinduy.

La denuncia estuvo antes en Ferraz

Se da la circunstancia de que, antes de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía el 10 de noviembre, la militante torremolinense hizo uso de los cauces internos establecidos por el PSOE en Ferraz para actuar contra presuntos casos de acoso sexual: "Los hechos relatados en esta denuncia han sido previamente puestos en conocimiento de la organización con fecha 8 de junio de 2025, reiterada el 14 de octubre, y están siendo instruidos siguiendo el correspondiente protocolo de actuación frente al Acoso Sexual del PSOE, sin que hasta la fecha de presentación de esta denuncia se haya obtenido respuesta", se aseguraba a este respecto en la denuncia para la que ha abierto diligencias previas la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga.

Horas después de que estallase este caso, estuvo en Málaga para una entrega de premios el 4 de diciembre -prevista con anterioridad al revuelo mediático de esta denuncia- la secretaria general del PSOE-A y número 2 de Ferraz, María Jesús Montero. Y, a la vez que admitió que conocía desde antes de llegar a la Fiscalía la denuncia pero no con detalles, Montero defendió que el PSOE había hecho los pasos correspondientes de contacto, de citaciones, de testimonios que permitieran esclarecer el tema", primero internamente en el partido y luego ante la Fiscalía, aunque reconoció que estos casos requieren procedimientos que "sean más ágiles" y que la víctima "se sienta acompañada".

Un día después de la visita de Montero, las mujeres del PSOE de Málaga exigieron -en un comunicado suscrito por más de 300 militantes- que los protocolos contra el acoso sexual del partido progresista se apliquen con "rigor y rapidez". Y, de hecho, esta petición acompañaba al apoyo a la denunciante torremolinense en un escrito promovido por la Secretaría de Igualdad de la dirección provincial malagueña: "No estás sola", se señalaba para respaldar a la militante que ha denunciado por presunto acoso sexual al líder de aquella agrupación costasoleña, Antonio Navarro.