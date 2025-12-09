Álvaro García Ortiz, condenado
El Supremo condena al fiscal general porque "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito"
La sentencia que impone dos años de inhabilitación a García Ortiz del que dije que fue él o alguien de su entorno quien filtró el correo en el que González Amador admitía dos delitos fiscales
El fallo declara que el que un dato reservado sea conocido no neutraliza el deber de confidencialidad al que se debe el máximo responsable de la fiscalía
El Tribunal Supremo ya ha hecho pública la sentencia por la que condena a dos años de inhabilitación al último fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como autor de un delito de revelación de datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La resolución incide en que el fiscal general cuenta con "un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación" y que "no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito".
Además de la inhabilitación, García Ortiz ha sido multado con 7.200 euros e incluso su continuación en la Fiscalía está en el aire, pues las normas internas de esta institución contemplan la expulsión de la carrera en si hay condena por delito doloso, como ha ocurrido en este caso.
El tribunal, que alcanzó una mayoría de cinco frente a dos decidió adelantar el fallo el pasado 20 de noviembre de la sentencia solo una semana después de que acabara el juicio, también le condena a indemnizar con 10.000 euros por daños morales al empresario y a pagar las costas del juicio. Pese a reconocerle el daño sufrido, se trata de una cantidad muy alejada de los 300.000 euros que solicitaba el empresario como acusación particular.
