Cortes Generales
Bolaños reta al PP a sentarse a negociar la renovación de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional
El próximo miércoles, 17 de diciembre, vence el mandato de los cuatro miembros que le corresponde elegir al Senado
La última vez que el PP y el PSOE llegaron a un acuerdo relativo a la Justicia fue en junio de 2024, cuando, tras cinco años y medio de retraso, pactaron la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ahora, popular y socialistas por delante tienen una nueva tarea por delante, nombrar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que el próximo miércoles cumplen sus nueve años de mandato. Ha sido el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el que ha retado al PP a sentarse cuanto antes a negociar.
"Señor [Miguel] Tellado, me dirijo a usted como secretario general del PP, día y hora para vernos usted o quien designe el PP para vernos esta semana o la siguiente para trabajar y renovar los cuatro magistrado del Tribunal Constitucional que la Constitución nos obliga", le ha dicho Bolaños a Tellado durante la sesión de control al Gobierno, la última del año.
Además, el ministro de Justicia ha recordado que la Carta Magna establece una mayoría reforzada del Senado para aprobar el nombramiento de los cuatro nuevos magistrados. Esto supone alcanzar tres quintos de la Cámara Alta, 166 senadores. Los populares, que gozan de mayoría absoluta en el Senado, tienen 145 escaños, por lo que están lejos de esa cifra. Así, necesitan pactar con los socialistas (91 parlamentarios) o con varios de los socios de izquierdas del Gobierno, algo que, a todas luces, parece imposible que se dé.
"¿Van a estar ustedes cinco años incumpliendo la Constitución? ¿No, verdad? No es el PP de incumplir la Constitución cinco años y medio, es de cumplir a rajatabla y en plaza", le ha espetado Bolaños a Tellado.
La elección
Será el próximo miércoles, 17 de diciembre, cuando venza el plazo de estos cuatro magistrados: el propio presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, la magistrada del bloque progresista María Luisa Balaguer y los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez y José María Macías. No obstante, este último podrá repetir y extender su mandato nueve años, dado que tomó posesión del cargo hace un año y medio, en sustitución del magistrado Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud en 2022.
Fue el propio Conde-Pumpido quien avisó en agosto al Senado de que debían activar el proceso para designar a sus sustitutos, algo que, por el momento, no se ha producido. Ahora, la negociación será compleja, ya que el PP tiene la mayoría absoluta del Senado, algo que se debe representar en la elección de los nombres, y el Gobierno verá peligrar la composición actual del tribunal, con siete magistrados progresistas y cinco conservadores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Asturias para alegría de los clientes: 'Incorporan el formato de libre servicio
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Una pareja de menos de 25 años compra una casa de 'más de 40 años abandonada' en el entorno rural asturiano: sin luz, ni fontanería, 'cualquier consejo es bienvenido