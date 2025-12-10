Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
Detenida la exmilitante socialista Leire Díez

Está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil

Leire Díez.

Leire Díez. / EFE

EFE

Madrid

La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez, según han indicado EFE fuentes próximas a la investigación, que aluden a contratos públicos bajo sospecha.

Díez está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.

