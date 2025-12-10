Tribunales
Detenida la exmilitante socialista Leire Díez
Está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil
EFE
Madrid
La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Madrid a la exmilitante del PSOE Leire Díez, según han indicado EFE fuentes próximas a la investigación, que aluden a contratos públicos bajo sospecha.
Díez está investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía o altos mandos de la Guardia Civil con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.
