Denuncias por acoso sexual
José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo, pero mantiene la alcaldía de Monforte
El socialista deja también la secretaría provincial del PSOE tras ser acusado de acoso sexual por hasta seis mujeres de su partido
X. A. T. / I. B. / E. M.
José Tomé ha acabado por dimitir este miércoles tras ser acusado de acoso sexual, pero no de todos sus cargos: se aparta de la presidencia de la Diputación de Lugo y de la secretaría provincial del PSOE en Lugo, pero mantiene la alcaldía de Monforte de Lemos.
Todo saltó por los aires este martes por la noche tras desvelarse el contenido de varios mensajes de hasta seis denunciantes, todas compañeras de partido, en el programa Código 10, de Cuatro. Según se relató en esta exclusiva, el secretario general del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro; la exalcaldesa de Lugo Lara Méndez; y Pilar García, secretaria de organización del PSOE de Lugo supuestamente conocían lo ocurrido.
Sin embargo, tanto las responsables socialistas como el propio Besteiro negaron tener constancia de los hechos tras ser contactados por el espacio televisivo. "Yo no recibí ningún tipo de denuncia y no tengo acceso al canal interno de denuncias del PSOE. No quiero entrar en especulaciones", esgrimió el secretario general del PSdeG. Con todo, las denunciantes sostienen que bien por teléfono o bien en persona se les comunicó el presunto acoso de Tomé.
José Tomé habría ofrecido puestos de trabajo "a cambio de favores sexuales", habría enviado mensajes obscenos y subidos de tono. También habría realizado "tocamientos no autorizados", según las denunciantes.
Las denuncias contra Tomé se habrían presentado en el canal de denuncias del PSOE tras estallar el caso Salazar. Una de las denunciantes expone, según pudo leer en el programa de televisión, que Tomé "lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres en toda la provincia de Lugo". "Le da igual que seas militante, simpatizante, concejala, trabajadora, alcaldesa, periodista o diputada, no se salva ninguna". "Se cree impune y es normal, porque muchas de las mujeres que lo hemos sufrido hemos dado las quejas a otros cargos orgánicos y nadie hace nada. Dicen que no es para tanto, que él es así, y te hacen pensar que la exagerada eres tú o que has hecho algo para provocarlo", expone la misma denunciante.
Siempre según el programa Código 10, el presidente de la Diputación de Lugo habría "enviado mensajes obscenos y guarros, fotos y un sinfín de barbaridades". También se atrevía "en medio de una reunión a tocarte de bajo la mesa"; "te manoseaba". Otra denunciante expone que "te ofrece trabajo a cambio de un precio, puedes llegar a ser funcionaria o interina a cambio de sexo". "Me dijo que debía acostarme con él si quería ser funcionaria en el ayuntamiento de Monforte, y que no valía de nada estudiar si él no quería que yo aprobara", explica.
Este nuevo escándalo de acoso sexual se produce en plena polémica por Francisco Salazar, asesor de La Moncloa y persona de confianza de Pedro Sánchez, acusado de acoso sexual y conductas inapropiadas.
- Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
- El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Asturias para alegría de los clientes: 'Incorporan el formato de libre servicio
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
- Una pareja de menos de 25 años compra una casa de 'más de 40 años abandonada' en el entorno rural asturiano: sin luz, ni fontanería, 'cualquier consejo es bienvenido