Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

Acoso sexual

El PSOE suspende de militancia al presidente de la Diputación de Lugo y le reclama dejar la Alcaldía de Monforte

La dirección federal ha tomado la decisión de nombrar "de inmediato" una comisión gestora en la provincia, que lideraba el acusado por presunto acoso sexual a compañeras del partido

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró Soler, durante una reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. / Carlos Luján - Europa Press

Iván Gil

May Mariño

La Secretaría de Organización de la Comisión Ejecutiva Federal ha iniciado el procedimiento para suspender cautelarmente de militancia al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, tras ser acusado de acoso sexual por hasta seis mujeres de su partido. Tomé ha dimitido como presidente de la Diputación, pero no como alcalde del municipio lucense de Monforte de Lemos. Por ello, el PSOE le ha exigido que deje la alcaldía y entregue su acta como diputado por Lugo.

En coordinación con la dirección del PSdeG y ante "la gravedad de las acusaciones por presunto acoso conocidas sobre José Tomé", la dirección federal también ha tomado la decisión de nombrar "de inmediato" una comisión gestora en la provincia de Lugo, que lideraba el acusado. Según las denunciantes, el dimitido presidente de la Diputación de Lugo habría ofrecido puestos de trabajo "a cambio de favores sexuales", enviado mensajes obscenos y subidos de tono y realizado "tocamientos no autorizados".

La comisión antiacoso recibió el pasado lunes por la tarde una denuncia y diversos testimonios de este caso, iniciándose ese mismo día el trámite de análisis y contraste, aunque no trascendió hasta que anoche se hizo eco del contenido de las denuncias el programa Código 10, de Cuatro. Esta misma mañana, Tomé rechazaba dimitir y negaba las acusaciones al tildarlas de “un montaje”. Desde el BNG, socio en la Diputación de Lugo, elevaban la presión amenazando con retirar su apoyo. “Si no dimite, el PSOE tiene que apartarlo de sus cargos”, instaba la portavoz de los nacionalistas gallegos, Ana Pontón.

Según explican desde Ferraz, el expediente seguirá su curso hasta concluir con el informe de conclusiones. La suspensión de militancia, aunque por el momento cautelar, no supone así el fin del procedimiento. Los socialistas defienden un equilibrio entre el respeto a la presunción de inocencia y los protocolos establecidos para poner en valor que ni minimizan la gravedad del acoso ni protegerán "jamás a quienes lo practiquen". Según estos protocolos, el PSOE debe apartar de sus cargos a los acusados si las denuncias tienen fundamento y verosimilitud.

"La violencia machista es incompatible con los valores del Partido Socialista. Vamos a seguir actuando con contundencia y protegiendo a las víctimas. Ni ha habido ni habrá impunidad", aseguraba contundente la secretaría de Organización del PSOE, Rebeca Torró, a través de la red social X. Torró ha estado en el punto de mira de algunas de las feministas dentro del partido que alertaron sobre la falta de celeridad en la gestión del caso Salazar.

Más allá de recoger el guante lanzado por las feministas del partido para mejorar los protocolos y atajar este tipo de situaciones, Sánchez daba un golpe en la mesa el pasado domingo con el cese de quien era 'número dos' de Salazar en Moncloa, Antonio Hernández. La persona que, según el relato de las denunciantes publicado por 'eldiario.es', actuaría como encubridora de Salazar y se habría dedicado a hacerles luz de gas.  En medio de esta polémica, además del caso de Tomé, anteriormente saltó otro que afecta al líder de los socialistas han saltado otros casos como los que afectan al líder de los socialistas en Torremolinos, Antonio Navarro.

"Problema estructural"

Frente a la utilización de los populares de estas denuncias, los socialistas piden que sigan sus pasos y hagan más contra el acoso. Los populares aseguran contar con este tipo de protocolos, aunque más genéricos y centrados en el acoso laboral. “Si el PP cree que no tiene a ninguna mujer en esta situación está negando la evidencia”, reprochan fuentes del Gobierno echando mano de una encuesta del ministerio de Igualdad según la cual una de cada tres mujeres reconocen haber sufrido acoso sexual.

Este mismo martes, los socialistas llevaron una denuncia a la Fiscalía del Supremo contra el alcalde de Algeciras y senador por Cádiz del PP, José Ignacio Landaluce, por delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. Desde Ferraz enmarcan esta realidad como resultado de un problema estructural que en lugar de ignorar buscan hacer aflorar y atacar con “tolerancia cero”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
  2. El rock español pierde a su último titán: muere Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', a los 70 años
  3. Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  4. Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles
  5. El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Asturias para alegría de los clientes: 'Incorporan el formato de libre servicio
  6. Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
  7. Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales' y 'un gran corazón que jugaba a ser macarra': las sentidas palabras de Víctor Manuel, Loquillo, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury, Calamaro...
  8. Una pareja de menos de 25 años compra una casa de 'más de 40 años abandonada' en el entorno rural asturiano: sin luz, ni fontanería, 'cualquier consejo es bienvenido

Adiós a las matrículas actuales en España: el nuevo cambio que entra en vigor en 2026

Adiós a las matrículas actuales en España: el nuevo cambio que entra en vigor en 2026

Sánchez apoya en Moncloa al presidente de Palestina: "Los responsables de este genocidio deberán rendir cuentas"

Sánchez apoya en Moncloa al presidente de Palestina: "Los responsables de este genocidio deberán rendir cuentas"

Estas son las inversiones previstas por la Consejería de Cultura en 2026: creará la Filmoteca de Asturias y aumentará la cuantía destinada al cine y al audiovisual

Estas son las inversiones previstas por la Consejería de Cultura en 2026: creará la Filmoteca de Asturias y aumentará la cuantía destinada al cine y al audiovisual

Las tres atracciones que impulsa el Ayuntamiento de Oviedo para llenar el mercado de La Corredoria por Navidad

Las tres atracciones que impulsa el Ayuntamiento de Oviedo para llenar el mercado de La Corredoria por Navidad

"¿Quién es Lady Gaga?": la original propuesta teatral que llega a Grado la próxima semana

"¿Quién es Lady Gaga?": la original propuesta teatral que llega a Grado la próxima semana

Así será la nueva pista de la escuela de Abres: a ras del colegio, con gradas y cubierta para acoger todo tipo de eventos

Así será la nueva pista de la escuela de Abres: a ras del colegio, con gradas y cubierta para acoger todo tipo de eventos

Del Minecraft al robot que se tira pedos: Los ingenieros informáticos buscan hacer cantera en Aller

Del Minecraft al robot que se tira pedos: Los ingenieros informáticos buscan hacer cantera en Aller

El Ayuntamiento de Oviedo lanza una segunda remesa de los Bonos Comercio para "apurar al máximo" el impacto en los negocios de proximidad

El Ayuntamiento de Oviedo lanza una segunda remesa de los Bonos Comercio para "apurar al máximo" el impacto en los negocios de proximidad
Tracking Pixel Contents