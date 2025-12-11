Peramato toma posesión eligiendo a dos padrinos que auguran un mandato continuista con sus predecesores en la Fiscalía General

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha tomado posesión del cargo en un breve acto celebrado ante la presidenta del Consejo General del Poder y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en la sede del alto tribunal. Su primera decisión ha sido elegir a sus padrinos para este breve acto protocolario, la actual teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde y el que fuera fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral, ya jubilado, Félix Pantoja.

Esta elección refleja continuidad con los anteriores fiscales generales por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, al tratarse de cargos que fueron elevados a la cúpula fiscal durante el mandato de Dolores Delgado. Sánchez Conde, además, representó al Ministerio Fiscal en el juicio contra Álvaro García Ortiz, donde defendió su absolución.

La toma de posesión de Peramato se produce tras la condena de su antecesor inmediato, Álvaro García Ortiz, que dimitió del cargo cuatro días después de que el Tribunal Supremo le condenara a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados cometidos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En el Salón de Plenos del alto tribunal acompañaron a la nueva fiscal general la práctica totalidad de la Sala de Gobierno del Supremo y numerosos fiscales de este órgano; el ministro de Justicia, Félix Bolaños; el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo y una nutrida representación de vocales progresistas del Consejo del Poder Judicial y magistrados de esta sensibilidad en el Tribunal Constitucional, como María Luisa Segoviano, María Ángeles Balaguer y el que fuera ministro del ramo Juan Carlos Campo.

A las 12.00 de este jueves se celebra un segundo acto en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny, donde Peramato realizará previsiblemente su primer discurso como fiscal general. La pasada semana, durante su obligada comparecencia en el Congreso de los Diputados antes de ser designada, la nueva jefa de los fiscales españoles aludió a la condena del Supremo y manifestó su reconocimiento a todos los fiscales generales que la han precedido y "en particular" al trabajo realizado por García Ortiz, por haber hecho "lo indecible" por la modernización del Ministerio Público. "Es una profunda herida que ha atravesado la Fiscalía española y que ha de sanar, espero y deseo, bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con todos ellos", añadió.

María Ángeles Sánchez Conde. / MINISTERIO FISCAL DE ESPAÑA

Peramato es la cuarta mujer que ocupa este puesto en España y, al igual que todos los fiscales elegidos por el actual Gobierno, pertenece a la Unión Progresista de Fiscales. En su última elección se ha decantado por un perfil con gran reconocimiento dentro la carrera, con 35 años de antigüedad y con un sólido prestigio en la lucha contra violencia machista, que lideró como fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer entre mayo de 2021 y enero de 2025. En el ejercicio de esta responsabilidad realizó una férrea defensa pública de las bondades de la denominada ley del "solo si es sí" pese a la polémica por las rebajas de condena de agresores sexuales que obligó a modificar posteriormente la norma.