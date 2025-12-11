Encuentro en la Zarzuela
El rey Felipe VI recibe en audiencia a 'Agenda Pública'
Redacción
El consejo de administración de Agenda Pública y sus principales accionistas han sido recibidos este jueves en el Palacio de la Zarzuela por su majestad el rey Felipe VI. Marc López Plana, presidente editor y director de Agenda Pública, ha sido acompañado en el encuentro por Nacho Corredor, presidente del Consejo de Administración de Bekane Media —principal accionista del medio—, así como por los consejeros de Agenda Pública Rodrigo Pinedo, Marta Pascal y Antonio Timoner.
El encuentro se produce en el año en el que Agenda Pública ha consolidado su posición en el debate público. El medio tiene más de 150.000 lectores únicos mensuales, una comunidad excepcional de destacados líderes de opinión, profesionales liberales, directivos empresariales, funcionarios de distintas administraciones o representantes institucionales, apostando por el análisis de políticas públicas en profundidad y centrado en la creciente conexión entre la política local y global.
Agenda Pública cierra el año en audiencia con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela también tras afianzar su creciente actividad en las ciudades de Madrid, Barcelona y Bruselas, con la vocación de seguir desarrollando una visión entre y desde las principales ciudades de España y de España en la Unión Europea, y un año después de la recepción institucional al Consejo de Administración de Agenda Pública y a sus principales accionistas del president Salvador Illa en el Palau de la Generalitat de Catalunya.
- Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
- El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
- Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
- Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
- Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
- EN IMÁGENES: Familiares, músicos, artistas y amigos despiden a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", en el tanatorio "Ciudad de Oviedo"
- Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles