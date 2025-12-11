TRIBUNALES
La UDEF registra la compañía aérea Plus Ultra en una investigación por presunto blanqueo
Un dispositivo policial ha requisado material informático de la aerolínea
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado la aerolínea Plus Ultra en el marco de una investigación por presunto blanqueo llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes del caso.
Un dispositivo formado por ocho agentes están llevando a cabo en estos momentos un registro en la sede de la Compañía aérea Plus Ultra. Han requisado material informático y han entrado en archivos de ordenadores de la compañía.
Según apunta a este periódico fuentes jurídicas, el asunto de Plus Ultra lo tramita el Juzgado de Instrucción n° 15 de Madrid y, por ahora, no se dispone de más información de unas actuaciones que "están bajo secreto".
Rescate Plus Ultra
El rescate financiero del Gobierno a la compañía aérea durante la pandemia siempre ha estado envuelto en polémica. Precisamente, en su última declaración en la Audiencia Nacional, el empresario y presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, aseguró que el entonces presidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quería que Plus Ultra transportara mascarillas a las islas durante la pandemia, algo que ha enmarcado en presuntas presiones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se rescatara a la aerolínea. Así lo expuso a finales de noviembre ante el juez Ismael Moreno, que le investiga en el caso Koldo por los contratos de mascarillas adjudicados por Canarias a la presunta trama de corrupción. Es más, dijo tener constancia de que el exministro José Luis Ábalos habría recibido presiones en relación con el rescate de Plus Ultra, e inferió que Torres también tenía ese interés por esas presiones.
