Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha decidido adelantar las elecciones autonómicas al 8 de febrero de 2026. El barón del PP ha optado por lanzar el mismo órdago que su homóloga extremeña: finiquitar la legislatura para evitar el fracaso de los presupuestos y convocar a las urnas en busca de una mayoría más amplia que le libere de las ataduras de Vox. El tablero político aragonés está más fragmentado que el extremeño, lo que podría facilitarle al objetivo a Azcón si echa mano de algunos 'partidos bisagra', pero el auge de la formación ultra en todas las comunidades rodea de incógnitas el horizonte electoral.

Las Cortes de Aragón constan de 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta está fijada en los 34 escaños. En las autonómicas de 2023, el PP ganó por seis puntos al PSOE, pero quedó lejos de la mayoría absoluta al obtener 28 parlamentarios, mientras que los socialistas se quedaron con 23 representantes. Vox logró 7 diputados y Chunta Aragonesista consiguió 3 escaños, los mismos que la coalición Aragón Existe. Otros tres partidos se hicieron con un parlamentario cada uno: Podemos, Izquierda Unida y Partido Aragonés (PAR). Finalmente, Azcón fue investido presidente con el apoyo de Vox y PAR.

El promedio de las encuestas publicadas sobre las elecciones autonómicas otorga al PP una holgada ventaja de 14 puntos sobre el PSOE, que prevé presentar como candidata a la actual ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Azcón lograría el 38,4% de los votos y los socialistas se quedarían con el 24,1% de los sufragios. Vox se anotaría un fuerte ascenso que le situaría con el 16,5% de las papeletas, a siete puntos y medio del PSOE. El resto de formaciones se moverían entre el 3% y el 5% de los apoyos.

Traducidos estos promedios a escaños, el PP subiría de 28 a 31 diputados, por lo que se quedaría a solo tres votos de la mayoría absoluta. El PSOE, en cambio, caería de 23 a 18 parlamentarios, mientras que Vox crecería de 7 a 11 representantes. Aragón Existe mantendría sus 3 escaños, Chunta Aragonesista subiría de 2 a 3 diputados, IU pasaría de 1 a 2 parlamentarios, Podemos repetiría con 1 representante y PAR perdería su representación en las Cortes autonómicas.

Con estos resultados, aunque Azcón se quedaría más cerca de la mayoría absoluta, todavía necesitaría la ayuda de otras formaciones para repetir como presidente de Aragón y para la gobernabilidad. En concreto, tendría que conseguir el apoyo de Vox, la abstención del PSOE o el apoyo de Aragón Existe.