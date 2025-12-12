Pilar Alegría dejará el ministerio y la portavocía del Gobierno antes de Nochebuena: "Cuando Aragón llama, no pierdo ni un minuto"

"Cuando Aragón llama, no pierdo ni un minuto". Así se ha pronunciado Pilar Alegría, ministra Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno y secretaria general del PSOE aragonés, horas después de conocer que no hay acuerdo presupuestario entre PP y Vox y la comunidad se verá abocada al primer adelanto electoral de su historia el próximo 8 de febrero. Una vez se confirme la fecha, el próximo lunes, Alegría dejará su puesto en el Ejecutivo de Pedro Sánchez (lleva siendo ministra desde 2021 y portavoz durante la presente legislatura) para preparar la campaña con la que quiere arrebatar el Pignatelli a Jorge Azcón.

La ley electoral marca un límite claro. Si las elecciones se convocan el día 15, se publicarán en el Boletín Oficial de Aragón el martes 16, por lo que el contador se dará la vuelta y las listas de cada partido deberán estar entregadas en el juzgado antes de los 22 días siguientes. Es decir, antes de Reyes. Pero, según ha podido saber este diario, la aún portavoz del Gobierno no apurará los plazos y renunciará antes de Nochebuena. Hasta esa fecha quedan dos Consejos de Ministros: uno, el próximo martes, en el que Alegría estará; otro, el día 23, el último del año y tras el cual el presidente Pedro Sánchez ofrecerá la habitual rueda de prensa de fin de curso.

En estos momentos, lo más probable es que ese consejo en la previa de Nochebuena sea el último de Alegría, aunque nadie quiere descartar que los plazos se aceleren y su salida se produzca antes, por lo que en ese caso sería el del martes 16, coincidiendo con la publicación oficial de la convocatoria de elecciones anticipadas.

También en ese lapso de 22 días, el PSOE aragonés deberá conformar las listas y, según sus estatutos, convocar primarias para elegir a la candidata. Será un proceso interno extraordinario y más rápido de lo habitual, con plazos que marcará Ferraz cuando se confirmen los comicios aragoneses del 8 de febrero. Salvo sorpresa mayúscula, no será necesario que los militantes voten, ya que Alegría será la única candidata. Las cartas, por tanto, ya están sobre la mesa, y Pilar Alegría y Jorge Azcón reeditarán el duelo que ya protagonizaron en las municipales de 2019, en las que se impuso la socialista aunque sin mayoría posible para gobernar Zaragoza.

Críticas a Azcón

"Aragón y los aragoneses son mi prioridad. El PSOE está preparado y vamos a plantear una alternativa para darles la presidencia que merecen, una que se haga cargo de sus problemas y atienda a sus intereses", ha subrayado la ministra desde Zaragoza, donde ha participado en la clasura de un festival en el Centro Cívico Estación del Norte, acompañada por la portavoz socialista en el ayuntamiento, Lola Ranera; el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; y otros cargos del PSOE zaragozano. Una cita en la que, por cierto, le esperaban a la entrada en torno a una decena de manifestantes de Nuevas Generaciones del PP, quienes han portado una pancarta y proferido cánticos contra el PSOE tras los últimos casos que han salpicado al partido.

Ya en harina, en una breve intervención ante los medios, Alegría ha reiterado que "todavía no hemos recibido ninguna confirmación oficial" acerca del adelanto electoral. "Lo que pueda pasar en los próximos días lo desconozco, aunque todo apunta hacia esa dirección. Lo que sí puedo trasladarles es que, si se confirma, ir a unas anticipadas es una decisión absolutamente irresponsable", ha proseguido, para después cargar contra Azcón, a quien ha acusado de "anteponer sus intereses partidistas y particulares, y los del PP de Madrid y Feijóo, a los de los aragoneses".

"Estas elecciones no son lo que pedían los aragoneses y aragonesas", ha sentenciado Alegría, que ha vuelto a incidir en que el PSOE "tendió la mano" a los presupuestos del PP y este "se la mordió": "Le trasladamos propuestas serias y coherentes que entendíamos que recogían las necesidades de todos los aragoneses: vivienda, políticas públicas, educación, sanidad... La respuesta fue un portazo". "No tenía (Azcón) el más mínimo interés de transitar ese camino del diálogo, de ejercer esa política de entendimiento y acuerdo que nos piden los ciudadanos", ha concluido.