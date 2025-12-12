Vox marca al Gobierno de Llorca y pide al conseller de Agricultura que declare por la presa de Buseo en la comisión de la dana

Vox marca al nuevo Gobierno de Juanfran Pérez Llorca, investido presidente en relevo de Carlos Mazón con apoyo de los de Santiago Abascal. El síndic de la formación en las Corts, José María Llanos, ha presentado a la comisión de investigación sobre la dana, que analiza las causas y gestión de la barrancada que dejó 230 víctimas y la posterior reconstrucción, un escrito en el que solicita, entre otras, la comparecencia del conseller de Agricultura, además de portavoz del Consell, Miguel Barrachina.

La petición pasará el lunes por la citada comisión, donde deberá votarse, salvo cambio de última hora de la propia formación. Si se mantiene, lo más probable es que salga adelante con el apoyo de PSPV y Compromís. Lo hará, curiosamente, después de que hace mes y medio, en la anterior sesión, se presentara una reclamación prácticamente idéntica del PSPV (pedía la comparecencia de Barrachina y otros dos técnicos de Buseo) ante la que Vox y el PP votaron en contra.

Los voxistas quieren que el titular de Agricultura, que tiene las competencias en materia de recursos hídricos, explique la situación de la presa de Buseo, la única de gestión autonómica. La presa de Buseo, construida en 1915 en término de Chera entre los ríos Reatillo y Sot, afluente del Turia, superó 2,5 metros el muro de contención. El desbordamiento de esta infraestructura provocó la muerte de un padre y su hijo de tres años fallecieron en Sot de Chera. También pide Llanos la comparecencia del director de explotación de la presa, Pedro Javier Rivas, y del ingeniero hidráulico responsable de la infraestructura, Alberto Canet.

La presa de Buseo, en Chera / F.B.

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra que instruye la causa de la dana en Catarroja ha rechazado citar a Miguel Barrachina por la desatención a su única presa el día de la dana. Tal como ha publicado este diario, pese a los más de 400 litros por metro cuadrado caídos desde primera hora en la zona y que amenazaron su resistencia, Emergencias no lanzó ningún aviso a la población hasta el día siguiente, cuando estableció de golpe el nivel 2 del plan de presa, que implica "peligro de rotura o avería grave". La jueza sí ha solicitado a la Generalitat más información sobre la presa y citado a declarar como testigo a dos responsables técnicos.

Es decir, Vox pone ahora en el foco de la gestión del 29-O a Barrachina antes que la jueza y después de haberse erigido en este año y medio desde la catástrofe en el principal aliado del Ejecutivo autonómico. El hoy portavoz del Consell no aparecía en el primer plan de trabajo pactado por PP y Vox, pero sí que se encuentra en la lista de comparecientes previstos en la comisión de investigación del Congreso, aprobada por la mayoría plurinacional que secunda al Gobierno central.

Barrachina anunció en junio que la Generalitat "va a invertir cerca de 35 millones de euros para garantizar la seguridad de la presa de Buseo, que resultó seriamente dañada por la dana, y de todos los ciudadanos que viven en las poblaciones situadas aguas abajo. El proyecto de inversión para la presa de Buseo en los Presupuestos de 2025 asciende a 7,87 millones de euros, de los que hasta noviembre se han ejecutado (obligaciones reconocidas), 341.000, el 4,3% y se han pagado 184.500, el 2,3% del presupuesto definitivo.