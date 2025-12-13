Elecciones en Extremadura
Directo | Feijóo ofrece un mitin con Guardiola en pleno ecuador de la campaña en Extremadura
El presidente del Partido Popular se dejó ver en el Palacio de los Barrantes-Cervantes, en Trujillo, al término de la Gala del Deporte
Alejandro Cancho
El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, realizó en la noche de este viernes una visita sorpresa a Trujillo, coincidiendo con la celebración de la Gala del Deporte. Al término del acto, el líder popular se dejó ver en el vestíbulo del Palacio de los Barrantes-Cervantes, donde aprovechó para visitar el famoso Belén de Jesús Ortiz y recorrer la exposición 'Elogio de la sombra', del artista peruano Fernando de Fernando de Szyszlo, instalada en este emblemático espacio cultural.
Durante la visita, Feijóo estuvo acompañado por la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, el secretario general del PP, Abel Bautista, el presidente provincial del Partido Popular en Cáceres, Laureano León, así como por diputados autonómicos de la comarca, entre ellos Olivia Labrador, además de otros cargos del partido a nivel local.
La presencia inesperada del presidente nacional del PP causó una notable expectación entre los asistentes a la gala, muchos de los cuales aprovecharon la ocasión para saludarle y fotografiarse con él. La visita se enmarca en su agenda en Extremadura por la campaña del 21-D. Fuentes de este periódico, confirman que Núñez Feijóo hará noche en Trujillo, ciudad a la que califica como preciosa, después de participar este viernes en un mitin en Puebla de Alcocer y con la vista puesta en el acto previsto mañana sábado, a las 11.30 horas, en Navalmoral de la Mata, en el pabellón municipal Navarrosa.
La bella ciudad de Trujillo
Trujillo no se recorre: se escucha. Cruje bajo los pasos como una historia antigua que aún respira entre piedras doradas y sombras alargadas. Es ciudad de silencios nobles, de balcones que miran al tiempo sin prisa, de campanas que no solo marcan las horas, sino la memoria.
Al caer la tarde, la Plaza Mayor se vuelve un teatro de luz. El sol enciende las fachadas, y la estatua de Pizarro parece vigilar un pasado que aún pesa, pero que también explica. Aquí, cada esquina recuerda una partida, cada escudo un regreso que quizá nunca llegó. Trujillo fue umbral y fue promesa; fue origen de viajes imposibles y ancla de una Extremadura orgullosa.
El castillo, arriba, domina como un guardián antiguo. Desde sus murallas, el mundo se ordena en campos, dehesas y cielos abiertos. El viento trae historias de conquistadores y de campesinos, de fe y de hambre, de gloria y de barro. Trujillo no oculta sus contradicciones: las abraza y las convierte en identidad.
En sus iglesias, la piedra se vuelve oración. En Santa María la Mayor, la luz entra con respeto, como si supiera que aquí se custodia algo más que arte: se guarda el pulso de generaciones enteras. Y en las calles estrechas, donde la noche huele a cal y a historia, uno entiende que hay lugares que no necesitan gritar para ser eternos.
Trujillo es eso: una emoción lenta. Una ciudad que no se impone, pero se queda. Que no presume, pero marca. Un lugar donde el pasado no es un recuerdo, sino una presencia serena que acompaña al presente y le da sentido.
