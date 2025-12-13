Goteo de casos
Junqueras eleva el tono ante la crisis en el PSOE: "Quienes abusan y se corrompen no pueden regenerar la democracia"
"Frenar a la extrema derecha y a la derecha extrema es, siempre, un deber irrenunciable, pero no se consigue solo proclamándolo, sino demostrando que somos mejores", señala el líder de ERC
Carlota Camps
El goteo de casos de acoso sexual por parte de dirigentes del PSOE en distintos puntos de España, así como las últimas detenciones por presuntos casos de corrupción que afectan al partido, han obligado a los socios parlamentarios de Pedro Sánchez a elevar el tono. "Quienes abusan y se corrompen no pueden regenerar la democracia", ha avisado el líder de ERC, Oriol Junqueras, en un mensaje en las redes sociales este sábado por la mañana.
Junqueras ha señalado que la corrupción es "sistémica y estructural" en el Estado, una situación que asegura que ha afectado a PP, a PSOE y "también a otros ámbitos". Pero, ante este hecho, ha reclamado "hechos y compromisos firmes" para "democratizar estamentos a los que la democracia no ha llegado" y "para acabar con cualquier forma de acoso sexual y de corrupción".
"Frenar a la extrema derecha y a la derecha extrema es, siempre, un deber irrenunciable, pero no se consigue solo proclamándolo, sino demostrando que somos mejores", ha advertido el presidente de los republicanos.
El aviso de Junqueras llega tras una semana crítica dentro de las filas socialistas. A las detenciones de la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán; se suman un auténtico me too en las filas socialistas que ya se ha llevado por delante cargos públicos y ha situado en el punto de mira a otros tantos.
El goteo de casos llega después de las críticas internas por la gestión del 'caso Paco Salazar' el pasado verano. Sánchez lo apartó de sus cargos dentro de la formación y del Gobierno, pero la tardanza en el abordaje del expediente -cerrado este viernes tras cinco meses- ha derivado en un estallido de denuncias en distintos puntos de España.
