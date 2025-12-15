Vaivén
Gabriel Rufián hace una 'cobra' a Salomé Pradas a su llegada a la comisión del Congreso sobre la dana
Redacción Levante-EMV
La excpmnsejera valenciana de Justicia, Imterior y Emrgencias, Salomé Pradas, ha llegado este lunes a la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso. Antes de comenzar su declaración ha ido a saludar a uno por uno a los portavoces de los distintos grupos dejando una imagen llamativa: en el momento en el que ha ido a saludar a Gabriel Rufián, portavoz de ERC (que solo había participado hasta ahora en la sesión de Carlos Mazón), le ha dado primero la mano y al hacer el amago de darle dos besos, el dirigente republicano se ha apartado.
El momento ha sido muy comentado en redes sociales.
Pradas, que ha decidido no responder a ninguna de las preguntas de la comisión por estar investigada, es la cuarta dirigente que estaba en el Consell el 29 de octubre que comparece en el Congreso tras Mazón, Susana Camarero y José Antonio Rovira.
