Caso Sepi

El juez Pedraz asume la investigación del caso SEPI en la Audiencia Nacional

El magistrado ya instruye la trama de hidrocarburos en la que está investigado el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, a la salida de la Audiencia Nacional

Tono Calleja Flórez

Madrid

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha asumido por reparto la causa en la que se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso, -'socio' en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero por una presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública.

El asunto le ha correspondido por reparto, han informado fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 6, Antonio Piña, la asumiera inicialmente por estar de guardia en el momento de sus detenciones. Pedraz ya instruye otro asunto de calado cuya investigación ha trascendido los últimos meses, el de fraude de hidrocarburos en el que está imputado el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama.

Unos 700.000 euros

En el caso SEPI se investiga si los tres detenidos, que fueron puestos en libertad el pasado sábado, se hicieron con más de 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones, cuyas adjudicaciones llegan a los 132 millones.

El juzgado señala, a partir de las indagaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que los tres investigados pertenecen a un grupo autodenominado "Hirurok" que "podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".

Entre las operaciones bajo sospecha destaca el rescate de la alavesa Tubos Reunidos. La investigación desarrollada por la UCO apunta a que la trama que se autodenominaba "Hirurok", que significa en euskera "Nosotros tres", habría percibido con la mercantil Mediaciones Martínez SL al menos 114.950 euros por su "intermediación" en el préstamo de 113 millones concedido por la SEPI a la firma vasca.

