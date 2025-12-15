El juez procesa a Álvaro Romillo, financiador de Alvise, por estafar más de 185 millones

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha procesado al creador de la plataforma Madeira Invest, Álvaro Romillo, que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, y a otras nueve personas por la presunta estafa de más 185 millones de euros a 3.062 inversores entre enero de 2023 y septiembre de 2024.

En un auto fechado este lunes al que ha tenido acceso EFE, el magistrado impone a los diez investigados una fianza solidaria que supera los 247 millones.

En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Cuatro acuerda el procesamiento por delitos de estafa y organización criminal, al tiempo que abre una pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales.

En el auto, el juez Calama indica que Romillo, conocido como 'Criptospain', ideó y puso en marcha una organización criminal estructurada y jerarquizada, de la que asumió la dirección y liderazgo, movido por "un ánimo de lucro ilícito".

Dicha organización estaba integrada por el propio Romillo y por Borja Lara Varas; Alejandro Pérez Frías; Pedro Estanislao Bris García; Domingo Romillo Iriarte; Juan Carlos Romillo Iriarte; Mihaela Munteanu Manole; David Alcázar Jiménez; Rosa María de Olivera de Castro, Yolanda Nieto Galera, y Juan José Moreno Ruiz.

Todos ellos, bajo las instrucciones de Romillo, desempeñaban funciones específicas encaminadas a la captación de víctimas, la gestión de la plataforma digital utilizada como instrumento del fraude y la ocultación de los beneficios obtenidos.

El objeto de la organización criminal consistía en la apropiación sistemática de las cantidades recibidas por parte de terceros para supuestas inversiones que eran publicitadas valiéndose del portal digital Madeirainvest.com, que aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable.

A través de dicha web, prosigue el auto, se ofrecían productos financieros ficticios con la finalidad de atraer a potenciales inversores, entre los que figuraban relojes, vehículos, propiedades inmobiliarias, oro y otros metales preciosos.

Los inversores, confiados en la apariencia de legalidad y solvencia que transmitía la plataforma, en la que llegaban a asegurar rentabilidades mínimas del 20%, realizaron aportaciones económicas que fueron desviadas por los miembros de la organización a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores, sin que existiera actividad real de inversión.

De este modo, prosigue el magistrado, 3.062 inversores de Madeira Invest Club resultaron perjudicados, sufriendo pérdidas económicas derivadas de la conducta fraudulenta desplegada por Romillo y los demás miembros de la organización criminal y que han sido cuantificadas en 185.511.947,76 euros.

En su auto, Calama impone a los diez procesados el pago de una fianza solidaria de 247.349.230 euros con el fin de hacer frente a las posibles responsabilidades económicas a las que tendrían que hacer frente en caso de ser condenados.

De forma paralela, el juzgado abre una pieza separada para investigar el desvío de las cantidades defraudadas y su posterior blanqueo, ya que esa parte del procedimiento se encuentra en un estado incipiente dadas su mayor complejidad.

El entramado societario consta de 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles y embarcaciones, todo ello repartido por al menos 15 jurisdicciones.

En su auto de procesamiento, el magistrado acuerda mantener en prisión provisional a Romillo por los riesgos de fuga y de reiteración delictiva.