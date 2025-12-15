Caso Koldo
Santos Cerdán niega conocer "los amaños de la SEPI"
Reitera que dará la cara "cuanto tenga que darla" a su salida del juzgado
EFE
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha sostenido a su salida del Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra), tras cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que dará la cara "cuando tenga que darla".
Pasadas las nueve de la mañana, a las 9:16 horas, Cerdán ha llegado en coche al juzgado para cumplir, por segunda vez desde su salida de la cárcel, con la obligación impuesta el juez.
En esta ocasión, a diferencia de hace 15 días, eran numerosos los medios de comunicación que le esperaban y que han intentado que el exdirigente socialista respondiera a cuestiones relacionadas con las últimas investigaciones de la UCO y con su comparecencia en el Senado esta semana.
En concreto los periodistas le han preguntado si sabía algo de "los amaños de la SEPI", a lo que ha contestado: "Nada". Cerdán se ha montado en el coche que le esperaba en la puerta del juzgado y sin responder a nada más ha pedido con enfado que le dejaran cerrar la puerta del coche.
Sin lograrlo, el vehículo ha arrancado, lo que ha dado lugar a algún golpe sobre los trabajadores de los medios de comunicación, y tras un "no me dejan cerrar la puerta", la ha cerrado y ha salido en coche de Tafalla.
Este lunes, la expectación era mayor también entre la ciudadanía ya que un decena de personas esperaban la llegada de Cerdán, a quien han gritado "corrupto" y "sinvergüenza".
Cerdán reside en Milagro, su localidad natal desde que el pasado 19 de noviembre salió de la cárcel de Soto del Real (Madrid).
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretó su puesta en libertad al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han ampliado los indicios contra él.
Así lo recogió en un auto en el que le impuso como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y la prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte.
- México decide el tercer entrenador del Oviedo: gusta un viejo conocido de Pachuca
- Dos de cada tres kilos de pescado desembarcado en Asturias se venden en la Nueva Rula de Avilés
- Fulminante: el Oviedo destituye a Carrión tras la debacle en Sevilla
- Fallece un hombre de 57 años de manera repentina en pleno centro de Oviedo
- Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada del equipo azul a Oviedo: Carrión, escoltado; y rompen una ventanilla del coche de Rondón
- La historia de Longinos Fernández, el 'cerebro' que convirtió a Oviedo en un referente nacional de los datos
- Viaje al interior de Jorge Ilegal: la leyenda del rock, en diez canciones (más un bonus track) y un relato personal de anécdotas (alguna salvaje)
- El Oviedo tiene el ok de Guillermo Almada: será el sucesor de Luis Carrión