Javier Moll: "Impulsar el suroeste peninsular no es solo una necesidad regional sino también una oportunidad estratégica para España"

El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, recordó en su discurso de bienvenida del Foro Impulsa que los ciudadanos de Extremadura, Andalucía occidental y el sur de Portugal "comparten historia, cultura, agricultura, industria y un horizonte de modernización; donde antes había fronteras, queremos demostrar que ahora se pueden levantar puentes de progreso". Más información

