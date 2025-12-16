Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación a la mujer del presidente

Peinado pregunta a la UCO si "han aparecido hechos nuevos" sobre el rescate Air Europa que le permitan investigar pese al freno de la Audiencia

La Audiencia de Madrid limitó en dos ocasiones esta línea de investigación

Begoña Gómez comparece en la comisión que investiga en la Asamblea de Madrid si hubo trato de favor con ella en la UCM

Begoña Gómez comparece en la comisión que investiga en la Asamblea de Madrid si hubo trato de favor con ella en la UCM / EUROPA PRESS - EDUARDO PARRA

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El juez Juan Carlos Peinado no ceja en su empeño. El instructor de la causa contra Begoña Gómez pregunta a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil si "han aparecido hechos nuevos" con respecto al rescate de Air Europa que le permitan seguir esta línea de investigación contra la esposa de Pedro Sánchez, a quien ya imputa cinco delitos relacionados con la corrupción.

Lo hace en una providencia con fecha de este martes a raíz de la petición de una de las partes y pese a que en dos resoluciones diferentes la Audiencia de Madrid le señaló que sus pesquisas sobre el rescate millonario de la aerolínea de Globalia tras la pandemia de covid quedaban fuera del objeto de su investigación.

Noticias relacionadas y más

Se aferra, eso sí, al inciso que hicieron los propios magistrados de la sala de apelación sobre la posibilidad de que este veto se levantara de aparecer hechos delictivos nuevos. "Y recibido el informe, se acordará lo que proceda", agrega la resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

