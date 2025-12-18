Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La jueza se apoya en el informe de la UCO y ve "precipitado" cerrar la causa contra Cerdán por mentir en el Senado

Rechaza los recursos de la Fiscalía y del exsecretario de organización del PSOE al entender que las preguntas que se realizaron sobre Koldo "eran claras"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025. / Ananda Manjón - Europa Press

La jueza María Paloma Montaño no ve razones para archivar la causa que abrió el pasado mes de octubre por falso testimonio contra el que fuera número 3 del PSOE Santos Cerdán por haber presuntamente "faltado sustancialmente a la verdad" sobre su relación con el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, en su primera intervención comisión de investigación del Senado.

Según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la titular del Juzgado de Instrucción número 24 ve "precipitado" acceder ahora a la petición de archivo que le realizó tanto la Fiscalía de Madrid como la defensa del exdiputado y se apoya para ello en las contradicciones entre las respuestas negativas que Cerdán dio a los senadores en abril de 2024 sobre su relación con Koldo y el contenido de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizan las comunicaciones entre ambos.

"Pues bien, en lo que al caso presente se refiere, este instructor entiende que no estamos ante una representación valorativa o subjetiva -señala la jueza- Las preguntas eran claras y las respuestas del querellado también fueron claras. No, a todas las preguntas. Y según mantiene el querellante, el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, revelaría lo contrario".

Por tanto, entiende que concurren 'prima facie', los elementos objetivos y subjetivos del tipo de injusto que se denuncia "y que hacen necesario continuar con la tramitación de la causa, admitiendo a trámite la querella, para corroborar que esos mínimos indicios referidos en esta resolución concurren o que, por el contrario, procede el sobreseimiento de las actuaciones".

Esta decisión se da a conocer un día después de que Cerdán volviera a comparecer en la misma comisión del Senado, donde calificó de "especulaciones judiciales imaginativas" la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo, negando pertenecer "a ninguna trama corrupta".

