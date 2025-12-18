Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP cita a Zapatero en el Senado por su relación con el directivo de Plus Ultra detenido

Tras días poniendo el foco en el expresidente, lo citan en la comisión de investigación para que dé explicaciones

Archivo - José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado

Archivo - José Luis Rodríguez Zapatero en el Senado / EUROPA PRESS - Archivo

Mariano Alonso Freire

El Partido Popular (PP) llevará al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la comisión de investigación del Senado sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE.

“El telón de la obra corrupta de Sánchez se está cayendo, y el que movía los hilos era Zapatero”, aseguró la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, quien se ha preguntado si Zapatero dio un “chivatazo” al empresario Julio Martínez Martínez, investigado ahora por irregularidades vinculadas al rescate de la aerolínea Plus Ultra.

