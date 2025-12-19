Confirmado un nuevo caso de peste porcina en Cataluña, que eleva a 27 el número de jabalís infectados

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, ha confirmado el positivo al virus de la peste porcina africana (PPA) en un jabalí hallado dentro de la zona de alto riesgo delimitada en un radio de seis kilómetros en torno al primer foco. Con este nuevo positivo, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de 27 animales silvestres. El hecho de que el cuerpo se encontrara dentro de la denominada zona cero corrobora también que el virus se mantiene contenido dentro de ese perímetro.

Los técnicos del laboratorio de referencia han analizado otros 193 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural en la zona infectada y sus alrededores, en un radio de 20 kilómetros del primer foco, que han resultado negativos. De hecho, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicado este viernes que, hasta el momento, solo un 7% de las muestras analizadas de jabalís muertos han sido positivas, prueba de que el virus es de una virulencia reducida.

El Ministerio de Agricultura ha informado asimismo que los controles realizados en las 55 granjas de porcino ubicadas en el área delimitada por el radio de 20 kilómetros siguen sin detectar ninguna sintomatología ni lesiones relacionadas con esta enfermedad.

"Las administraciones central y autonómica recuerdan mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres", concluye la nota difundida este viernes por el departamento que dirige Luis Planas.