Llorca insiste en el deshielo con el Gobierno pese a los reparos del PSOE valenciano

La comisión mixta para la dana pactada por Pedro Sánchez y Juanfran Pérez Llorca más de un año después de la tragedia ha generado cierta confusión en el discurso del PSPV, que ha visto cómo el presidente del Gobierno accedía a una petición del Consell que dirigentes valencianas con responsabilidades en el Ejecutivo central como Diana Morant o Pilar Bernabé han venido rechazando públicamente todo este tiempo.

Tras el giro consumado en la bilateral de Moncloa, que coincide con la dimisión de Carlos Mazón y el ascenso de Llorca, las socialistas trataron este jueves de enfriar el acercamiento y de rebatir el relato de que esa ausencia de la comisión mixta equivalga a una falta de cooperación entre administraciones en este tiempo. Llorca, por su parte, evitó entrar al cruce de acusaciones y mantuvo la mano tendida al diálogo, aunque remarcó la "posición incómoda" en la que Sánchez deja a las mandatarias valencianas con su sí a la constitución de este foro.

Morant puso en cuarentena que el acuerdo suponga recuperar la "normalidad política", asegurando que aplicar esa lectura sería "estar ciegos a la realidad". Además, ha subrayado que es la Generalitat la que llega tarde a la reconstrucción tras haber generado una "anomalía" durante el mandato de Mazón y ha dado la "bienvenida" al president a la zona cero, la cual ha visitado en sus primeros días en el cargo pero que su antecesor apenas visitó públicamente.

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV ha pedido "no perder de vista" que Mazón habitaba el Palau hasta "hace escasas semanas". Por ello, ha considerado que "intentar vender que hay normalidad política sería estar ciegos a la realidad", ya que con el expresident se llegó a una "absoluta anomalía" en muchos ámbitos, incluidas las relaciones con el Ejecutivo central.

"No se le puede achacar al Gobierno la anomalía. La anomalía hasta el día de hoy la ha creado el PP. Y digo hasta el día de hoy porque uno no puede pedir normalidad. La normalidad no se pide, se la gana uno y el señor Pérez Llorca de repente se ha acordado de que hay municipios y alcaldes y se da una tourné por los pueblos dana saludando alcaldes y con páginas enteras de titulares. No sé si espera que le pongamos una banda de música", ha señalado tratando de rebajar esos gestos del nuevo president.

De hecho, Morant ha dado la "bienvenida" a la Generalitat a la gestión de la dana "un año y pico después", subrayando que ha sido la administración autonómica, "ellos", los que "no han estado". "Es la Generalitat la que no ha estado", ha incidido, contraponiéndolo con las "más de 200 visitas" que han hecho en ese tiempo los ministros del Gobierno de Sánchez a la zona cero, a una media de "un ministro cada dos días". "Hasta ahora hemos estado solos en la recostrucción. Solos. Si ahora el Consell se quiere sumar más allá de criticar y vender bulos, bienvenido sea", ha agregado.

La socialista ha indicado también que la comisión mixta que se pacta ahora nace con una "condición" impuesta por el Ejecutivo central de que estén presentes en la misma los alcaldes de los municipios afectados por la riada. Según fuentes de Moncloa, este requisito no era aceptado por el Consell de Mazón pero sí accede a ello ahora Llorca. La Generalitat niega esta versión, según varias fuentes consultadas.

El president, con todo, no quiso ir al choque directo con Morant ni Bernabé, quien también criticó la gestión de la dana y post dana de la Generalitat. Así, ha rechazado una réplica directa, si bien sí ha lamentado que se mantengan en ese tono pese a que él "quiere dialogar", algo que "todavía no han entendido", ha dicho. Sí que ha recordado que la ministra y la delegada del Gobierno han estado "mucho tiempo" tildando esta comisión de "ocurrencia" y de "no tener sentido", y se ha preguntado "qué piensan" de que este miércoles, en su encuentro con Sánchez en Moncloa, el presidente del Gobierno accediera a su petición.

Para Llorca, "el problema" del PSPV durante la dana "es que han esperado siempre el mensaje de Madrid, y así no se solucionan las cosas. Las cosas se solucionan en una crisis cuando tú trasladas el mensaje de lo que hace falta a Madrid", ha dicho antes de invitar a Bernabé y Morant a una "reflexión" y a "buscar sendas de diálogo".

En cualquier caso, ha repetido que la comisión mixta llega tarde y ha asegurado no tener novedades al respecto sobre las fechas de arranque. Sí que ha reconocido la "importancia" de que estén presentes los alcaldes, una novedad que se arroga el Gobierno, que asegura que Mazón vetaba esta opción.

En ese sentido, ha insistido en que este foro permita agilizar la reconstrucción y corregir errores. "Yo abogo por que se cambien las reglas del juego, que se aprueben normativas que permitan solucionar en el tiempo o abreviar el tiempo para esas obras de recuperación y sobre todo para especialmente aquellas obras que garanticen la seguridad que merecen todos los valencianos en las zonas afectadas. Si se tramitan los procedimientos administrativos ordinarios para llevar a cabo esas obras tan importantes, tardarán años. Fíjese, tardarán años algunas para empezar, pero tardarán muchísimos años para terminar", ha repetido.