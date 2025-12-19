El portavoz de Podemos en Aragón denuncia "un auténtico fraude democrático" en las listas del partido

El choque entre el diputado de Podemos en las Cortes de Aragón, Andoni Corrales, y la dirección del partido, vuelve a hacerse patente en plena precampaña de las elecciones autonómicas ancitipadas de Aragón de cara al 8 de febrero. En unos días en los que el partido mantiene abiertas las conversaciones con otras fuerzas de izquierda para intentar conformar una candidatura de coalición, el diputado denuncia "un auténtico fraude democrático" por el "intento del partido de presentar una lista sin pasar por primarias", algo que recogen los Estatutos de la formación morada.

El todavía diputado y portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Podemos en las Cortes de Aragón ha denunciado el "intento por parte de la actual dirección de Podemos en Aragón de que no se celebren primarias" para la elección de las personas que integren la candidatura de Podemos en las próximas elecciones autonómicas del 8 de febrero.

A través de un correo electrónico remitido por la Secretaría de Organización Estatal que ostenta Pablo Fernández a las 10 de la mañana del día 19 de diciembre los inscritos en Podemos Aragón han conocido que se ha convocado una consulta con el siguiente enunciado: "Ante el adelanto electoral, ¿aceptas que la lista electoral encabezada por María Goicoechea Bernad compita en las elecciones y estás de acuerdo con que Podemos construya candidaturas amplias de transformación, en coalición con otras fuerzas si es necesario, para que Aragón tenga una izquierda fuerte?"

Dicha pregunta va acompañada de un documento con una "lista cerrada y bloqueada de nombres (muchos repetidos) de 59 personas, que ni siquiera cumpliría con los 67 necesarios para presentar una candidatura completa a las Cortes de Aragón y que encabeza Maria Goicoechea". En dicha consulta, señala Corrales, se da únicamente la posibilidad a los inscritos de elegir "si se está o no de acuerdo".

Para el actual diputado de Podemos en las Cortes de Aragón esto supone un "auténtico fraude democrático" puesto que "se pretende colar la ratificación de una lista elaborada en una mesa camilla por unas primarias abiertas, una de las señas de identidad de nuestro partido desde sus orígenes".

Recuerda el diputado que "desde que Podemos entró en las Cortes en 2015 siempre se ha elegido a sus candidatos a través de primarias abiertas". Así, para las elecciones de 2015, 3.511 personas inscritas en Podemos eligieron a Pablo Echenique como candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Por su parte, para las elecciones de 2019, 2.642 inscritos eligieron a Maru Díaz frente a Erika Sanz. De cara a conformar la papeleta de Podemos para las elecciones de 2023 que fue encabezada también por Maru Díaz se celebraron primarias abiertas con una amplia participación.

En palabras de Corrales, que lleva más de un año de relaciones rotas con la dirección del partido y con la actual coordinadora autonómica, "es un fraude a la democracia, según dictan los estatutos del partido, que ahora pretendan imponernos a quienes nos van a representar y se impida a cualquier militante a que pueda postularse para formar parte de la lista, algo que forma parte de nuestro ADN".

Corrales recuerda que "las primarias están en los Estatutos de Podemos"

Señala Corrales que el artículo 14 de los Estatutos de Podemos regulan que es competencia de la Asamblea Ciudadana Autonómica "elegir las listas electorales para optar a cargos públicos para las instituciones de representación de su ámbito territorial, mediante primarias abiertas a las personas inscritas".

Y añade que "hace días que venimos escuchando el run run del adelanto electoral en Aragón, por lo que no cabe excusa alguna para no dar voz a la militancia para que elijan quién quiere que les represente en las próximas elecciones del 8 de febrero según marcan los Estatutos y documentos del partido".

Para Corrales, "la pregunta que se plantea es una auténtica tomadura de pelo al no estar acompañada de información alguna de con quién y en qué términos se va a llevar a cabo la supuesta confluencia". Ello a pesar de que es público que tanto Podemos, como CHA e IU han iniciado conversaciones de cara a esa hipotética confluencia.

Por todo lo anterior el diputado de Podemos va a presentar ante los órganos competentes del partido un recurso con el objetivo de "parar este atropello de los derechos de la militancia con el que se pretende imponer una candidatura" y "dar un cheque en blanco a la actual dirección para negociar en una mesa camilla, sin transparencia alguna, cómo nos presentamos en las próximas elecciones".