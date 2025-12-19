Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pulso Real Oviedo y AlmadaNuevo presidente del SportingHuelga médicos AsturiasPlanes viejo HUCAVolver a Asturias por NavidadComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Elecciones Extremadura 21D

Sánchez acusa a Guardiola de "tapar sus escándalos de acoso" con el "bulo del pucherazo"

"Es el PP de siempre, solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y si no, es un pucherazo", ha dicho el presidente del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo. / Carlos Criado - Europa Press / Europa Press

EFE

Madrid

El presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha acusado este viernes a la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, de tratar de "tapar sus escándalos de abuso y acoso" con el "bulo del pucherazo".

Sánchez se ha manifestado de esta manera en el acto del cierre de campaña del PSOE extremeño en Villanueva de la Serena (Badajoz), donde ha defendido el proyecto del secretario general del partido en la región y candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

"Es el PP de siempre, solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y si no, es un pucherazo", ha dicho Sánchez al hilar el caso del conductor y pariente de Guardiola condenado por maltrato, con el robo de 124 votos por correo en Fuente de Cantos (Badajoz).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  2. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  3. Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
  4. Luz para un misterioso suceso en Oviedo: La autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
  5. Cierra en Asturias uno de los palacios más populares para bodas, con diez siglos de historia y una enorme finca que parecía sacada de un cuento
  6. La Corredoria cancela su recogida de juguetes ante el aluvión de donaciones en mal estado: 'La solidaridad no es regalar lo que tirarías a la basura
  7. La AEMET alerta: temperaturas en negativo en Asturias y fuertes tormentas en los próximos días
  8. El Ayuntamiento de Oviedo inicia la obra para cambiar la empinada escalera de Víctor Sáez por un ascensor

Colas en Lidl para conseguir ya el palo eléctrico que sustituye a la aspiradora, fregona y escoba: limpia desde ventanas al suelo de una pasada

Colas en Lidl para conseguir ya el palo eléctrico que sustituye a la aspiradora, fregona y escoba: limpia desde ventanas al suelo de una pasada

Langreo y Mieres inauguran sus mercadillos navideños, que estarán abiertos hasta el 5 de enero

Langreo y Mieres inauguran sus mercadillos navideños, que estarán abiertos hasta el 5 de enero

Guerra, en el brindis de Navidad del Sporting: "En 2026 esperamos cumplir los objetivos"

Guerra, en el brindis de Navidad del Sporting: "En 2026 esperamos cumplir los objetivos"

La previa del Leganés-Sporting por Josu Uribe: Decepción y peligro

La previa del Leganés-Sporting por Josu Uribe: Decepción y peligro

Sánchez acusa a Guardiola de "tapar sus escándalos de acoso" con el "bulo del pucherazo"

Sánchez acusa a Guardiola de "tapar sus escándalos de acoso" con el "bulo del pucherazo"

El nuevo "obstáculo" que se van a encontrar los mayores de 65 años para renovar ahora el permiso de conducir: la Unión europea confirma la norma (España incluida)

El nuevo "obstáculo" que se van a encontrar los mayores de 65 años para renovar ahora el permiso de conducir: la Unión europea confirma la norma (España incluida)

Posada de Llanera suma ya más de 200 socios para revitalizar las fiestas de El Cruce: estas son sus últimas iniciativas

Posada de Llanera suma ya más de 200 socios para revitalizar las fiestas de El Cruce: estas son sus últimas iniciativas

Llanes vivirá este sábado su primer gran reto fitness con "Energía Solidaria"

Llanes vivirá este sábado su primer gran reto fitness con "Energía Solidaria"
Tracking Pixel Contents