Elecciones en Extremadura en directo | La participación se sitúa en el 35,92% a las 14.00 horas, 6 puntos menos que en 2023

Quejas por el frío en los colegios electorales

Quejas de los miembros de las mesas por el frío en el colegio Nuestra Señora de Bótoa de Badajoz

"Estamos pasando un frío horrible". Es la que de los miembros de una de las mesas electorales ubicadas en el gimnasio del colegio Nuestra Señora de Bótoa de Badajoz. Llevan allí desde las 8 de la mañana y aún les quedan varias horas más. No entienden que el colegio electoral no se haya habilitado en la entrada principal del centro o en algunas aulas, donde hay calefacción, teniendo en cuenta que los comicios se celebran en pleno mes de diciembre.

La puerta permanece abierta continuamente para que entren y salgan los votantes y no hay ni un triste calefactor. Coinciden en que con 70 euros el frío que están pasando este domingo no se compensa. "Yo pagaba el doble, 140, por no estar aquí", dice el presidente de la mesa.

También se quejan de que en los aseos no hay jabón ni papel de manos y de que antes de constituirse las mesas ha habido "mucha desorganización". Parece que no se van a ir a casa queriendo repetir.