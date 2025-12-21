Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones en Extremadura en directo | La participación se sitúa en el 35,92% a las 14.00 horas, 6 puntos menos que en 2023

Irene Rangel

Laura Alcázar

Almudena Villar Novillo

890.967 extremeños votan este 21 de diciembre en las primerass elecciones anticipadas en Extremadura, una cifra que crece en casi 1.200 personas respecto a los comicios del 28 de mayo de 2023. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina del Censo Electoral (OCE), casi el 40% de los votantes tiene más de 45 años, y un 3,4% del total reside actualmente en el extranjero. Además, 15.870 jóvenes podrán votar por primera vez el 21D tras haber cumplido la mayoría de edad, si bien la cifra de los que se estrenan en unas autonómicas se eleva hasta 26.695.

Sigue todos los detalles de la jornada electoral en este hilo informativo.

  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
  3. Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
  4. Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
  5. Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
  6. La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será 'plenamente invernal' con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)
  7. Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
  8. Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena

«Voces por Benín», un recital solidario para abrir 2026 con un viaje a África desde Villaviciosa

El Grupo de Montaña Llama Ello cumple con la tradición y coloca el belén de cumbres en Peña Cabrera para cerrar un año muy especial

LaLiga, en imágenes | Villarreal - FC Barcelona

Villaviciosa ultima la adjudicación del comedor del colegio de Quintes: así es el proyecto para el CRA Les Mariñes

La alcaldesa de Allande, nueva socia de honor del colectivo cangués de Amigos del Camino de Santiago “El Acebo”

Elecciones en Extremadura en directo | La participación se sitúa en el 35,92% a las 14.00 horas, 6 puntos menos que en 2023

Gran animación en el mercadillo navideño de la AMPA del Colegio San Rafael de Villaviciosa

