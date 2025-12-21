En Directo
21D: Elecciones en Extremadura
Elecciones en Extremadura en directo | La participación se sitúa en el 35,92% a las 14.00 horas, 6 puntos menos que en 2023
890.967 extremeños votan este 21 de diciembre en las primerass elecciones anticipadas en Extremadura, una cifra que crece en casi 1.200 personas respecto a los comicios del 28 de mayo de 2023. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina del Censo Electoral (OCE), casi el 40% de los votantes tiene más de 45 años, y un 3,4% del total reside actualmente en el extranjero. Además, 15.870 jóvenes podrán votar por primera vez el 21D tras haber cumplido la mayoría de edad, si bien la cifra de los que se estrenan en unas autonómicas se eleva hasta 26.695.
Sigue todos los detalles de la jornada electoral en este hilo informativo.
El pueblo con menos habitantes
En El Carrascalejo, el municipio con menos población de Extremadura, la jornada electoral ha transcurrido marcada por la cercanía y la calma de sus habitantes. Con un censo que apenas supera las 80 personas y situado a pocos kilómetros de Mérida, este pequeño pueblo, en el que residen de forma habitual alrededor de 40 vecinos, ha vivido las elecciones autonómicas sin colas y con un ambiente dominado por el trato directo entre la gente. Más información, aquí.
May Mariño
El análisis del PP
Tras la jornada electoral en Extremadura, el Partido Popular analizará los resultados y el contexto en una reunión de la Junta Directiva del partido. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside mañana, lunes, a partir de las 12.15 horas, la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido que se celebrará en Madrid.
Claudia Goyeneche
Jornada electoral en la pedanía pacense de Alcazaba
En la pedanía pacense de Alcazaba, la jornada electoral se vive este domingo con malestar entre parte del vecindario. Por segunda vez, sus residentes no pueden votar en su propio pueblo y se ven obligados a desplazarse hasta Novelda, una situación que, aunque prevista por la normativa electoral, genera dificultades en el día a día, especialmente entre las personas mayores.
«A mí mal, sobre todo para las personas que no tienen vehículo y tienen que depender del autobús», explica Adelina Jiménez Pérez, vecina de la pedanía. Aunque ella ha podido desplazarse gracias a su marido, considera que la medida complica innecesariamente el proceso: «Aquí tenemos un colegio y se podría votar perfectamente», señala.
La misma preocupación comparte María González Félix, vecina de Alcazaba desde hace 19 años, que hoy ha tenido que acudir también a Novelda para ejercer su derecho al voto. «Para nosotros bien, porque nos pueden llevar, pero para la gente mayor es un desastre», afirma. Recuerda que durante años se votó en la pedanía y lamenta que ahora haya vecinos que directamente hayan optado por no desplazarse. «Hay gente muy mayor que no puede moverse y algunos han decidido no ir a votar», asegura.
Belén Castaño Chaparro
Quejas por el frío en los colegios electorales
Quejas de los miembros de las mesas por el frío en el colegio Nuestra Señora de Bótoa de Badajoz
"Estamos pasando un frío horrible". Es la que de los miembros de una de las mesas electorales ubicadas en el gimnasio del colegio Nuestra Señora de Bótoa de Badajoz. Llevan allí desde las 8 de la mañana y aún les quedan varias horas más. No entienden que el colegio electoral no se haya habilitado en la entrada principal del centro o en algunas aulas, donde hay calefacción, teniendo en cuenta que los comicios se celebran en pleno mes de diciembre.
La puerta permanece abierta continuamente para que entren y salgan los votantes y no hay ni un triste calefactor. Coinciden en que con 70 euros el frío que están pasando este domingo no se compensa. "Yo pagaba el doble, 140, por no estar aquí", dice el presidente de la mesa.
También se quejan de que en los aseos no hay jabón ni papel de manos y de que antes de constituirse las mesas ha habido "mucha desorganización". Parece que no se van a ir a casa queriendo repetir.
Belén Castaño Chaparro
Votos con granizo en Badajoz
El tiempo se ha revuelto en Badajoz. El cielo se ha ido cubriendo de nubes grises, ha comenzado a soplar el viento y caer pequeño granizo. A algunos votantes que aprovechan la hora de comer para no tener que esperar colas para depositar sus papeletas, les ha sorprendido sin paraguas y han tenido que permanecer refugiados en los colegios hasta que el agua ha dejado de caer con fuerza.
La participación se sitúa en el 35,92% a las 14 horas, 6 puntos menos que en 2023
El segundo avance de participación publicado a las 14.00 horas por la Junta de Extremadura muestra que en las cinco primeras horas de votaciones se han acercado a los colegios electorales un 35,92% de los electores convocados, es decir, 5,8 puntos menos que en los comicios de 2023.
Raquel Rodríguez Muñoz
El voto en el epicentro del incendio de Jarilla
En Jarilla y Villar de Plasencia, los vecinos no han sido madrugadores. De los 119 censados en Jarilla, a las once habían votado solo 16 y, en Villar de Plasencia, 37 de 215 con derecho a voto. En la mayoría de los casos, señalan que la gestión de los incendios de este verano no influirá en su papeleta, aunque hay algunos vecinos que consideran que debería tenerse en cuenta. El campo se está recuperando en algunas zonas afectadas por el fuego, pero en otras "tardará siglos".
Ascensión Martínez Romasanta
10 candidaturas por la provincia de Badajoz y 11 por la de Cáceres
Una candidatura menos en Badajoz que en Cáceres. Los electores de la provincia de Badajoz que no lleven su voto preparado a su colegio y entren en las cabinas para recogerlo y meterlo en el sobre sepia, comprobarán que tiene 10 opciones, mientras que en Cáceres son 11 las candidaturas.
Es así porque Extremadura Unida solo se presenta en la provincia cacereña. Los extremeños eligen hoy a los 65 diputados de su parlamento, de los que 36 corresponden a Badajoz y 29 a Cáceres.
Pablo Parra
Mucho movimiento y colas en la asociación vecinal 'El Arco' del R-66 en Cáceres
La mañana electoral sigue su curso en la ciudad de Cáceres y en la asociación vecinal del R-66 la mañana está transcurriendo de forma normal, salvo algún incidente puntual como el de un hombre a primera hora de la mañana que intentó entrar con su perro, lo cual está prohibido.
"Está viniendo mucha gente, y también muchos jóvenes", comenta la presidenta electoral. Uno de estos noveles añadió, como están haciendo muchas personas, que acude a esta hora "para quitármelo de encima y aprovechar el día".
Pablo Parra
Raúl González, de Juntos por Extremadura, espera que los extremeños vean en ellos "una alternativa a tanto ruido"
La jornada electoral llega a su mediodía y en la asociación vecinal El Arco del R-66 ha ejercido su voto el candidato por Juntos por Extremadura, Raúl González.
Tras depositar su papeleta, el candidato reconoció que afrontan la jornada "con mucha ilusión". El candidato animó a todos los extremeños "a que ejerzan su derecho al voto", y que lo hagan "en libertad y que dejen de lado el último ruido de estos días".
También lamentó que "la política se ha convertido en supuestos casos de corrupción y acoso a mujeres". "Nosotros estamos limpios de todo eso y esperamos que los extremeños vean en nosotros una alternativa que puede ser una solución a nuestra tierra".
Finalizó reconociendo que pasaría el día con la familia y esperando "descorchar el cava de Almendralejo".
