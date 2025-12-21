En Directo
Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral
La proyección de escaños sitúa al PP entre 26 y 28 diputados y a Vox entre 11 y 13, una suma que superaría con holgura los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta
Extremadura celebra este domingo sus elecciones autonómicas. Serán el primer examen de la política española tras las generales y en pleno ecuador de legislatura. Desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, el bloque conservador parte con ventaja. La proyección de escaños sitúa al PP entre 26 y 28 diputados y a Vox entre 11 y 13, una suma que superaría con holgura los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta. El bloque progresista se enfrenta a mayores dificultades. Incluso en el escenario más favorable, la suma de PSOE (19-21 escaños) y Unidas por Extremadura (6-7) quedaría al límite o por debajo de la mayoría absoluta.
Sigue aquí en directo los resultados de las elecciones en Extremadura.
Extremadura marcará la tendencia de un largo ciclo electoral hasta las generales
Las elecciones de este domingo en Extremadura marcan el arranque de un largo ciclo de comicios autonómicos hasta la batalla final de las generales. El Gobierno se enroca en agotar la legislatura pese a la crisis por la concatenación de escándalos por presunta corrupción y acoso sexual en el PSOE, por lo que busca aislar un hipotético golpe en las urnas, como vaticinan las encuestas, y poner el foco en la dependencia del PP de los de Santiago Abascal. En juego no solo está la configuración del próximo gobierno extremeño, sino también la tendencia de cara a las próximas elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía; en febrero, marzo y junio, respectivamente.
Los extremeños deciden hoy su futuro en una jornada histórica de elecciones anticipadas
Los extremeños acuden este domingo a las urnas en las primeras elecciones anticipadas de su historia, y únicas en el país en esta jornada, en las que decidirán si María Guardiola alcanza su anhelada mayoría absoluta o vuelven a ser necesarios los pactos.
Dos años y medio después de la última cita electoral, 890.985 ciudadanos tienen derecho a votar en estos comicios para elegir a sus 65 representantes en el Parlamento regional, 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la de Cáceres.
También para votar a sus favoritos para ocupar la Presidencia de la Junta de Extremadura, un puesto al que vuelve a optar la jefa del Ejecutivo regional, la popular María Guardiola, y al que aspira también el socialista Miguel Ángel Gallardo, que debuta en estas lides, como también lo hace Óscar Fernández Calle, por Vox, mientras que Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, concurre por tercera vez.
