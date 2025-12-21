Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral

La proyección de escaños sitúa al PP entre 26 y 28 diputados y a Vox entre 11 y 13, una suma que superaría con holgura los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta

Elecciones en Extremadura, en directo.

Elecciones en Extremadura, en directo. / Agencias

José Luis Escudero

Olaya González

Extremadura celebra este domingo sus elecciones autonómicas. Serán el primer examen de la política española tras las generales y en pleno ecuador de legislatura. Desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, el bloque conservador parte con ventaja. La proyección de escaños sitúa al PP entre 26 y 28 diputados y a Vox entre 11 y 13, una suma que superaría con holgura los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta. El bloque progresista se enfrenta a mayores dificultades. Incluso en el escenario más favorable, la suma de PSOE (19-21 escaños) y Unidas por Extremadura (6-7) quedaría al límite o por debajo de la mayoría absoluta.

Sigue aquí en directo los resultados de las elecciones en Extremadura.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
  2. Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
  3. La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será 'plenamente invernal' con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)
  4. Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
  5. Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
  6. Gijón activa por primera vez en su historia el nivel máximo de alerta por contaminación en la zona oeste y estas son las medidas que aplica ya
  7. Multado con 200 euros e incluso inmovilización del vehículo por llevar la luna delantera defectuosa: la Guardia Civil ya lo vigila
  8. Las consecuencias en Avilés de la avería del horno de Arcelor: se viene una cascada de ERTE en las auxiliares que afectará a 2.500 trabajadores

Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral

Elecciones en Extremadura, en directo | Última hora y actualidad de la jornada electoral

Qué hay detrás de la elección de los niños de San Ildefonso: entrenamientos, normas y curiosidades

Qué hay detrás de la elección de los niños de San Ildefonso: entrenamientos, normas y curiosidades

Rubén Duque: «Los equipos no se rompen por por falta de talento; se rompen por falta de confianza»

Rubén Duque: «Los equipos no se rompen por por falta de talento; se rompen por falta de confianza»

La vida sigue "igual" en Cangas del Narcea, tras el primer premio del Niño de 1993, pero con un buen coche y sin hipoteca: "Levantarse sabiendo que no debes nada a nadie..."

La vida sigue "igual" en Cangas del Narcea, tras el primer premio del Niño de 1993, pero con un buen coche y sin hipoteca: "Levantarse sabiendo que no debes nada a nadie..."
Tracking Pixel Contents