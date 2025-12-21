Elecciones en Extremadura | En Monesterio, cae la participación al igual que las temperaturas

La nieve se ha convertido en protagonista en la tarde electoral de Monesterio. Las bajas temperaturas y los cielos encapotados, que han acompañado durante toda la jornada, presagiaban los primeros copos de la temporada. Una intensa nevada, de a penas media hora, ha dejado estampas navideñas en el casco urbano de la localidad. Los termómetros cayeron hasta los 0ºC y en pocos minutos Monesterio lució un hermoso manto blanco que, duró, lo que tardó en dejar de nevar. No obstante, fueron muchos los vecinos que, atraídos por esta primera nevada, salieron a la calle, móvil en mano, para inmortalizar el momento.

En página electoral, al igual que en el resto de Extremadura, destaca el descenso en el número de ciudadanos que están ejerciendo su derecho. Según los últimos datos de participación, (18.00 horas), el número de sufragios cae un -7,83%. Hasta esa hora, habían visitado los colegios electorales el 33,4% de los electores. En las de 2023, ejerció su derecho al voto el 41,2% del electorado.

Normalidad

Por lo demás, jornada tranquila, sin ningún tipo de incidencia, muy marcada por las bajísimas temperaturas que han venido acompañando durante todo el día. Algún elector, con movilidad limitada, ha reclamado que los componentes de la mesa electoral salgan a la calle con la urna, para recibir su voto. Presidenta, vocales e interventores han escoltado la urna electoral hasta el vehículo y, tras identificar la identidad de la electora, han procedido a cumplir con el derecho ciudadano con las urnas.