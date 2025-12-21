Elecciones en Extremadura | En Monesterio, cae la participación al igual que las temperaturas
La nieve hizo presencia sobre las 6 de la tarde, hora en la que la participación había bajado un 7.83% con respecto a 2023
La nieve se ha convertido en protagonista en la tarde electoral de Monesterio. Las bajas temperaturas y los cielos encapotados, que han acompañado durante toda la jornada, presagiaban los primeros copos de la temporada. Una intensa nevada, de a penas media hora, ha dejado estampas navideñas en el casco urbano de la localidad. Los termómetros cayeron hasta los 0ºC y en pocos minutos Monesterio lució un hermoso manto blanco que, duró, lo que tardó en dejar de nevar. No obstante, fueron muchos los vecinos que, atraídos por esta primera nevada, salieron a la calle, móvil en mano, para inmortalizar el momento.
En página electoral, al igual que en el resto de Extremadura, destaca el descenso en el número de ciudadanos que están ejerciendo su derecho. Según los últimos datos de participación, (18.00 horas), el número de sufragios cae un -7,83%. Hasta esa hora, habían visitado los colegios electorales el 33,4% de los electores. En las de 2023, ejerció su derecho al voto el 41,2% del electorado.
Normalidad
Por lo demás, jornada tranquila, sin ningún tipo de incidencia, muy marcada por las bajísimas temperaturas que han venido acompañando durante todo el día. Algún elector, con movilidad limitada, ha reclamado que los componentes de la mesa electoral salgan a la calle con la urna, para recibir su voto. Presidenta, vocales e interventores han escoltado la urna electoral hasta el vehículo y, tras identificar la identidad de la electora, han procedido a cumplir con el derecho ciudadano con las urnas.
Sigue toda la actualidad de la jornada electoral.
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Mañana de caos circulatorio en Oviedo: atascos kilométricos en la 'Y' y en la AS-II por un mega control de la Guardia Civil
- Cuando una lluvia de millones acaba en pelea: este es el pueblo asturiano al que le tocó el Gordo de la Navidad y que terminó enfrentado por el destino de su fortuna
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- La Aemet alerta a los asturianos: el fin de semana será 'plenamente invernal' con una bajada en los termómetros de hasta 6 grados (y lo peor está aún por llegar)
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena