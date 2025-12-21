Gallardo reconoce un resultado "muy malo" para el PSOE en Extremadura, pero no dimite

Noche amarga para el PSOE de Miguel Ángel Gallardo, que este 21D cosecha su peor resultado histórico con 18 diputados en la Asamblea de Extremadura, 10 menos que en 2023. El líder socialista reconoce que los resultados son "muy malos" para su partido y avanza la convocatoria urgente de la Ejecutiva regional este lunes para poder analizar los datos "con claridad".

Gallardo, procesado por prevaricación y tráfico de influencias en el caso David Sánchez, no dimite y se pone a disposición de los órganos internos del PSOE. "Lo que menos me preocupa ahora es mi futuro político; lo que más me ocupa es que el PSOE tome la mejor decisión", ha afirmado sobre su posible renuncia a la secretaría general ante la magnitud del descalabro.

Ánimos de Sánchez

Gallardo ha apelado a la prudencia en torno al debate que se abrirá ahora sobre el liderazgo del PSOE de Extremadura y ha evitado señalar causas concretas del resultado electoral de esta noche asegurando que "si hay un fracaso, es el de la señora Guardiola". El candidato ha insistido en que el análisis de los malos resultados se abordará a partir de este lunes, con los datos sobre la mesa y en un clima más sosegado.

"Probablemente no sean consecuencia de un solo elemento, sino de muchos, y hacerlo hoy sería frívolo por mi parte", ha manifestado tras asegurar que, en esta noche electoral especialmente dura para los socialistas extremeños, ha recibido los "ánimos" de Pedro Sánchez en una llamada telefónica.

Más bloqueo y radicalidad

En una intervención sin apenas autocrítica, el líder socialista ha dirigido buena parte de su mensaje a la presidenta de la Junta, María Guardiola, a la que responsabiliza directamente del escenario político que se ha abierto tras las elecciones: "bloqueo inestabilidad y una mayor radicalidad".

Gallardo ha considerado que la convocatoria electoral en plenas fechas navideñas ha sido un error, tal y como a su juicio demuestra que se haya registrado el dato de participación "más bajo de la historia en Extremadura". "Esperemos que Guardiola no le eche la culpa a los ciudadanos", ha dicho.

El "fracaso" de Guardiola

Gallardo ha subrayado que la pérdida de apoyos no ha sido exclusiva del PSOE y ha recordado que el Partido Popular también ha retrocedido en torno a 40.000 votos. "Cuando alguien decide convocar elecciones en Navidad, cuando la gente está donde realmente importa, y el resultado es este, quien tiene que analizar es ella. Hay un fracaso, y es el de la señora Guardiola", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de una abstención del PSOE de cara a la investidura de María Guardiola, Gallardo ha sido tajante: "Si realmente el PP hubiera deseado estabilidad, hubiera llamado al PSOE para negociar los presupuestos. El PSOE siempre ha estado a disposición de Extremadura, ella fue la que decidió convocar estas elecciones en Navidad con el objetivo claro de lograr la mayoría absoluta. El PSOE no es el responsable de estas elecciones, es quien las ha convocado, y nosotros siempre seremos la alternativa a la derecha", ha concluido.