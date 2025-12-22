Corrupción
La Audiencia Nacional sentencia los amaños para la eficiencia energética de la trama Púnica: seis exalcaldes madrileños y el empresario clave condenados
Impone multas a la multinacional Cofely por las adjudicaciones a cambio de sobornos
La Audiencia Nacional ha dictado sentencia en relación con la pieza de la trama Púnica que indagó en los amaños para lograr contratos de eficiencia energética por valor de 224 millones de euros que fueron adjudicados a la multinacional energética francesa Cofely en varios pueblos de Madrid entre 2012 y 2014, la mayoría con alcaldes del Partido Popular. Han sido condenados seis de esos regidores y el constructor clave de la trama, David Marjaliza -- el que fuera amigo y socio del exconsejero y exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados -- quien pese a colaborar con la justicia ha sido penado con 8 años y dos meses de prisión.
La resolución, que se extiende a lo largo de 611 páginas, ha sido dictada por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional y supone condenas para un total de 29 personas físicas y jurídicas entre las que se encuentran los citados exregidores, todos ellos del PP con excepción del exprimer edil socialista de Parla José María Fraile y del que fuera alcalde de Serranillos del Valle Antonio Sánchez, de la Unión Demócrata Madrileña.
La resolución condena por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales agravado y los delitos continuados de fraude a la Administración pública, prevaricación, continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil por particulares, si bien las penas se han reducido al aplicarles atenuantes de confesión tardía, dilaciones de indebidas y reparación del daño. Cerca de la mitad de los 37 investigados y empresas que se sentaron en el banquillo reconocieron su participación en los hechos.
