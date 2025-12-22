Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Corrupción

La Audiencia Nacional sentencia los amaños para la eficiencia energética de la trama Púnica: seis exalcaldes madrileños y el empresario clave condenados

Impone multas a la multinacional Cofely por las adjudicaciones a cambio de sobornos

David Marjaliza en la Audiencia Nacional

David Marjaliza en la Audiencia Nacional / David Castro

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Audiencia Nacional ha dictado sentencia en relación con la pieza de la trama Púnica que indagó en los amaños para lograr contratos de eficiencia energética por valor de 224 millones de euros que fueron adjudicados a la multinacional energética francesa Cofely en varios pueblos de Madrid entre 2012 y 2014, la mayoría con alcaldes del Partido Popular. Han sido condenados seis de esos regidores y el constructor clave de la trama, David Marjaliza -- el que fuera amigo y socio del exconsejero y exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados -- quien pese a colaborar con la justicia ha sido penado con 8 años y dos meses de prisión.

La resolución, que se extiende a lo largo de 611 páginas, ha sido dictada por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional y supone condenas para un total de 29 personas físicas y jurídicas entre las que se encuentran los citados exregidores, todos ellos del PP con excepción del exprimer edil socialista de Parla José María Fraile y del que fuera alcalde de Serranillos del Valle Antonio Sánchez, de la Unión Demócrata Madrileña.

Noticias relacionadas y más

La resolución condena por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales agravado y los delitos continuados de fraude a la Administración pública, prevaricación, continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil por particulares, si bien las penas se han reducido al aplicarles atenuantes de confesión tardía, dilaciones de indebidas y reparación del daño. Cerca de la mitad de los 37 investigados y empresas que se sentaron en el banquillo reconocieron su participación en los hechos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
  3. Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
  4. Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
  5. El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
  6. El significado de la 'P' de las matrículas que van a llevar los coches nuevos a partir de 2026
  7. El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
  8. Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros

Navidad helada en Asturias: la Aemet alerta de la entrada de masas de aire "más frías de lo normal", con temperaturas bajo cero en gran parte de la región

Preocupación por el estado de salud de Almudena Cid tras pasar por el quirófano: "El detonante fue hace dos años"

Alerta por nevadas: esto es lo que tienes que hacer si te quedas atrapado con el coche en la nieve

Alerta por nevadas: esto es lo que tienes que hacer si te quedas atrapado con el coche en la nieve

Alejandra Rubio emite un serio comunicado tras lo ocurrido: "maltratador" y "secuestrador de niños"

Alejandra Rubio emite un serio comunicado tras lo ocurrido: "maltratador" y "secuestrador de niños"

Esta es la razón por la que tienes que cambiar las ruedas del coche de dos en dos (aunque lo recomendable sería cambiar las cuatro)

Esta es la razón por la que tienes que cambiar las ruedas del coche de dos en dos (aunque lo recomendable sería cambiar las cuatro)

ITV 2026: el error en el cristal que puede suponer un problema a los asturianos

ITV 2026: el error en el cristal que puede suponer un problema a los asturianos
Tracking Pixel Contents