Feijóo crea una "comisión transitoria" para el PPCV con Llorca de presidente y Carlos Gil, afín a Mompó, de 'dos'

El PP ha oficializado este lunes, día de la Lotería de Navidad, el nuevo reparto de poder en el partido de la Comunitat Valenciana tras Carlos Mazón. Hay premios para casi todos. La dirección nacional que preside Alberto Núñez Feijóo ha aprobado la creación de una "comisión transitoria". Parece que se quiere evitar el nombre de gestora, siempre asociado a la inestabilidad. Aunque este nombre recuerda también que todo es provisional, hasta el próximo congreso que se celebrará hacia septiembre de 2026.

Esta comisión estará pilotada por el recién elegido 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, hasta ahora número dos del partido por detrás del propio Mazón. La secretaría general que deja vacante Llorca la asumirá, como adelantó Levante-EMV, Carlos Gil, alcalde de Benavites y diputado en el Congreso. Gil es un hombre de la máxima confianza de Vicent Mompó, presidente provincial del PP de Valencia y de la diputación. Asimismo, Juan Carlos Caballero se mantiene en el tercer escalafón del partido y continúa como coordinador general.

Además, el nuevo órgano directivo del partido incorpora a los tres vicepresidentes del Consell que acaba de elevar Pérez Llorca como alto mando de la Generalitat: Susana Camarero, José Díez y Vicente Martínez Mus.

Con esta solución, que algunos en el PPCV miraban con recelo por la imagen de interinidad que traslada, Génova aboca a que el proceso sucesorio culmine en un congreso autonómico. Será en ese cónclave donde se elija al candidato o candidata a la Generalitat en 2027.

Reparto de poder

La fórmula de la gestora también sirve a la dirección nacional para cortar de raíz posibles batallas internas entre familias del PPCV en busca de ganar cuota de poder con esta renovación de la estructura del partido, algo que ya se dio en la remodelación del Consell de Llorca, donde hubo muchos gestos hacia la alcaldesa de València, María José Catalá. El jefe del Consell tiene manga ancha para crear una nueva dirección con gestos para todos, y atendiendo a la nueva correlación de poderes dentro del PPCV.