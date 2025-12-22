Sentencia del fiscal general
Los fiscales progresistas recogen dinero para pagar la multa a la que se condenó al exfiscal general
Tras apoyar una campaña de recogida de firmas a favor del indulto, la UPF empieza a recaudar dinero entre sus asociados para pagar la indemnización a la pareja de Ayuso
El respaldo de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a Álvaro García Ortiz sigue siendo completo, pese a ya conocer la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilitó por dos años por revelación de datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Así, después de apoyar una campaña para solicitar su indulto, este lunes ha informado de que empieza a recaudar dinero entre sus afiliados para pagar la multa de 7.200 euros que le fue impuesta al exfiscal general del Estado y la indemnización de 10.000 con la que deberá resarcir al empresario Alberto González Amador.
En un comunicado, la asociación que presidió el propio García Ortiz ha informado de que "ha promovido entre sus asociadas y asociados una iniciativa de carácter estrictamente voluntario y solidario destinada a apoyar personalmente a Álvaro García Ortiz tras la condena dictada contra él".
Por si había alguna duda, la UPF anuncia que "seguirá defendiendo en todos los foros jurídicos e institucionales la inocencia" del ya exfiscal general del Estado, "convencida de que su actuación fue legal y tuvo como único objetivo la defensa de la dignidad del ministerio fiscal frente a una campaña de desinformación".
Así, mientras la Fiscalía General determina si la condena por un delito doloso determina también su expulsión de la carrera, aunque la propia sentencia consideró proporcionado que afectara solo a su cargo, la UPF ha impulsado esta nueva iniciativa que dice que "no responde a una obligación, ni a una imposición corporativa, ni a una lógica económica, sino a un gesto libre, individual y voluntario de solidaridad profesional y humana", con el que expresar el "apoyo entre compañeros y compañeras de una misma carrera que comparten una función constitucional, una vocación de servicio público y el compromiso con el Estado de Derecho".
