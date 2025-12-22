Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios Salud de LA NUEVA ESPAÑAIndra AsturiasMacrorregión AtlánticaUniversidad Alfonso XContaminación GijónGordo AsturiasComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Tras las elecciones extremeñas

Miguel Ángel Gallardo dimite tras el batacazo del PSOE en Extremadura

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo.

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura Miguel Ángel Gallardo. / Jero Morales / EFE

EFE

Madrid

Miguel Ángel Gallardo ha presentado su dimisión este lunes como secretario general de los socialistas extremeños, según han confirmado a EFE fuentes socialistas, después de las elecciones celebradas en la región este domingo en las que el PSOE obtuvo los peores resultados de su historia, perdiendo diez escaños.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
  2. Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
  3. Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
  4. Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
  5. El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
  6. El significado de la 'P' de las matrículas que van a llevar los coches nuevos a partir de 2026
  7. El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
  8. Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros

Navidad helada en Asturias: la Aemet alerta de la entrada de masas de aire "más frías de lo normal", con temperaturas bajo cero en gran parte de la región

Preocupación por el estado de salud de Almudena Cid tras pasar por el quirófano: "El detonante fue hace dos años"

Alerta por nevadas: esto es lo que tienes que hacer si te quedas atrapado con el coche en la nieve

Alerta por nevadas: esto es lo que tienes que hacer si te quedas atrapado con el coche en la nieve

Alejandra Rubio emite un serio comunicado tras lo ocurrido: "maltratador" y "secuestrador de niños"

Alejandra Rubio emite un serio comunicado tras lo ocurrido: "maltratador" y "secuestrador de niños"

Esta es la razón por la que tienes que cambiar las ruedas del coche de dos en dos (aunque lo recomendable sería cambiar las cuatro)

Esta es la razón por la que tienes que cambiar las ruedas del coche de dos en dos (aunque lo recomendable sería cambiar las cuatro)

ITV 2026: el error en el cristal que puede suponer un problema a los asturianos

ITV 2026: el error en el cristal que puede suponer un problema a los asturianos
Tracking Pixel Contents