Perfil nueva ministra
Milagros Tolón, de Toledo a Educación
Milagros Tolón es la nueva y última incorporación de Pedro Sánchez a su Gobierno. Asumirá la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes tras la salida de Pilar Alegría. La hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y secretaria general de la Agrupación Local Socialista de Toledo ha estado siempre muy próxima al presidente del Gobierno y su proyecto político, enfrentándose incluso al presidente de Castilla-La Mancha y líder socialista en esta comunidad, Emiliano García-Page, con el que es público que no tiene sintonía.
Tolón, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada por la Universidad de Castilla-La Mancha, ha ejercido como profesora en la Escuela para Adultos de Toledo, según la biografía facilitada por La Moncloa.
De quien fuera también presidenta del Comité Federal, máximo órgano del PSOE entre congresos, Pedro Sánchez ha querido destacar su bagaje y experiencia “en todos los niveles de gobierno del país”, tras haber pasado por la política municipal, autonómica y estatal, así como su “capacidad de diálogo” al frente de la delegación del Gobierno. Un empeño que anticipó como crucial para dirigir una cartera, la de Educación, de la que tienen competencias las comunidades autónomas. Tolón jurará o prometerá su cargo este mismo mediodía y por la tarde recibirá su cartera de las manos de Pilar Alegría para estrenarse mañana en la reunión del Consejo de Ministros, la última del año.
Los que la conocen y ahora la tendrá como compañera en el Consejo de Ministros destacan su "experiencia y compromiso militante", recuerdan que fue "muy buena alcaldesa" y que es "peleona" para lograr los objetivos que se propone, como el último cometido, el de vender las acciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez en territorio Page.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado por 200 euros por no tener el recambio o 'galleta': la Guardia civil vigila el maletero de los asturianos
- Pajares, con nieve y sin esquiadores: la estación está sin servicio por la avería de un remonte esencial (estropeado hace tres semanas)
- Colas desde las siete de la mañana en la inauguración del primer Café Kawaii de la comarca de Avilés: 'El madrugón vale la pena
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- El fuerte oleaje en la playa de San Lorenzo obliga a trasladar a Poniente el belén acuático de Gijón: 'Es una costumbre muy bonita
- El significado de la 'P' de las matrículas que van a llevar los coches nuevos a partir de 2026
- El invierno irrumpe con fuerza en Asturias: la nieve corta la carretera de Covadonga a los Lagos y obliga a cerrar dos puertos de montaña
- Olas de hasta seis metros llegan hasta las puertas de las casas en Asturias, mientras que la cota de nieve baja a los 500 metros