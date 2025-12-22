PSOE
Rebeca Torró restructura Organización tras los casos de abusos en el PSOE
A la ejecutiva federal se incorporan la riojana Elisa Garrido y la cántabra Carmen González, mientras que la portavoz adjunta, Enma López, asume la Secretaría de Estudios y Programas que ostentaba Javier Izquierdo, recién dimitido ante una denuncia de acoso sexual
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, presentó este lunes a la Ejecutiva Federal del PSOE una serie de cambios en su equipo tras los presuntos casos de abusos en las filas socialistas. Incorpora a la riojana Elisa Garrido como nueva adjunta de Organización y responsable de Coordinación Territorial, de manera que divide en tres adjuntos su equipo más directo. Garrido estará junto a Borja Cabezón (Acción Electoral) y Anabel Mateos (Acción democrática), como adjuntos a Organización.
En estos cambios, aprobados por unanimidad, cobra mayor relevancia en la Ejecutiva la también portavoz adjunta, Enma López, que asume la Secretaría de Estudios y Programas en la que estaba Javier Izquierdo, quién recientemente presentó la renuncia a todos sus cargos ante una denuncia de acoso sexual, según avanzan a EL PERIÓDICO fuentes socialistas.
Tambien es novedad en el equipo de Torró la entrada de la cántabra Carmen González, que asume la secretaría de Política Económica, Transformación Digital y Emprendimiento que, hasta ahora, gestionaba López.
Todos estos cambios propuestos por Torró fueron aprobados en la Comisión Ejecutiva Federal que los socialistas celebran este lunes y en la que analizan los resultados electorales en Extremadura, donde el PSOE ha registrado su peor dato histórico en esta comunidad.
