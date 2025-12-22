Resultados Elecciones en Extremadura: comprueba qué han votado tus vecinos

Los resultados de Elecciones en Extremadura, celebradas este domingo 21 de diciembre, no ha despejado la gobernabilidad en la región, pero sí dejan claro el dominio del bloque de derechas tanto en Cáceres como en Badajoz frente al de izquierda. De hecho, el Partido Popular ha triunfado en 761 secciones censales y 17 Vox. Por su parte, los socialistas han retrocedio, pero se mantienen en 194 secciones (en 2023 dominó 528).

¿Qué son las secciones censales?

Las secciones censales son la unidad territorial básica del sistema electoral en España y, por supuesto, en las elecciones autonómicas de Extremadura. No determinan quién gana las elecciones, pero sí organizan cómo y dónde vota la ciudadanía y cómo se ordenan los resultados.

En este sentido, se trata de una división pequeña dentro de un municipio, diseñada para agrupar a un número manejable de electores. Cada sección censal:

Incluye normalmente entre 500 y 2.000 personas con derecho a voto

Está pensada para que el proceso de votación sea ágil y cercano

Tiene asignada una o varias mesas electorales

Y ¿para qué sirven en unas elecciones?

Las secciones censales cumplen funciones clave:

Organizan el censo electoral : cada votante está adscrito a una sección concreta.

: cada votante está adscrito a una sección concreta. Determinan el colegio y la mesa donde se vota .

. Permiten desglosar los resultados con gran detalle territorial (barrio a barrio, zona rural/urbana, etc.).

con gran detalle territorial (barrio a barrio, zona rural/urbana, etc.). Facilitan el trabajo de administración electoral, partidos y analistas.

Secciones censales en Extremadura

En el caso de Extremadura, las secciones censales se reparten entre municipos grandes (un barrio puede tener varias sección) y pequeños (solo cuenta con una).

Como ejemplo, en ciudades como Badajoz, Cáceres, Mérida o Plasencia, las secciones reflejan diferencias sociales y demográficas entre barrios. Mientras que en el medio rural, la sección suele coincidir con el propio núcleo de población.

Lo que votan tus vecinos

Si te interesa saber qué han votado tus vecinos, estas herramientas interactivas te ayudarán a desvela el sentido del voto en tu sección censal.