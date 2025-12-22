Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rodríguez Ibarra pide que el PSOE se abstenga para que Guardiola sea investida sin pactar con Vox

El expresidente de la Junta de Extremadura ha propuesto facilitar la elección de la candidata del PP para que el partido de Abascal no entre en el gobierno regional

Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Miguel Ángel Gallardo, este lunes, en la reunión Ejecutiva del PSOE de Extremadura.

Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Miguel Ángel Gallardo, este lunes, en la reunión Ejecutiva del PSOE de Extremadura. / Javier CIntas

EFE

Madrid

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha intervenido este lunes en la reunión de la ejecutiva de los socialistas extremeños, en la que ha renunciado Miguel Ángel Gallardo, y ha propuesto la abstención del PSOE en la investidura de la popular María Guardiola para dejar a Vox fuera del gobierno extremeño.

Según han confirmado a EFE fuentes socialistas, el expresidente y exlíder del partido en la región se ha referido a la aritmética que dejaron las elecciones este domingo en la región y ha propuesto que los votos del PSOE sirvan para que Guardiola no tenga que pactar con la formación de Santiago Abascal.

Esta opción no convencía este lunes en Ferraz, pues los socialistas ya ofrecieron a Guardiola sus votos para aprobar los presupuestos y pese a ello, la presidenta popular decidió convocar elecciones anticipadas.

En la reunión de la ejecutiva extremeña, Miguel Ángel Gallardo ha presentado su dimisión como secretario general de los socialistas extremeños.

Noticias relacionadas

La dimisión llega después de que el PSOE haya obtenido los peores resultados de su historia, bajando de 28 a 18 escaños, en unas elecciones convocadas de manera anticipada por la candidata del PP y presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, que solo ha ganado un escaño, mientras que Vox y Podemos han salido reforzados con 11 y 7, respectivamente.

TEMAS

