Unión Europea
La UE prorroga seis meses más las sanciones comerciales y económicas a Rusia por la invasión de Ucrania
Se trata de distintas medidas coercitivas sobre un amplio espectro de sectores, desde restricciones al comercio hasta medidas sobre la energía y las finanzas
EP
La Unión Europea ha prorrogado seis meses más, hasta julio de 2026, las sanciones comerciales y económicas que el bloque impuso gradualmente al Gobierno de Vladimir Putin desde 2014 por las sucesivas acciones para desestabilizar Ucrania, desde la anexión de Crimea hasta la invasión del país en febrero de 2022.
Se trata de distintas medidas coercitivas sobre un amplio espectro de sectores, desde restricciones al comercio hasta medidas sobre la energía y las finanzas, pasando por acciones que afectan a la industria tecnológica, a los bienes de doble uso civil y militar, el transporte y los bienes de lujo.
Asimismo, hay sanciones dirigidas a prohibir las importaciones o transferencia de petróleo crudo y ciertos productos petrolíferos transportados por mar desde Rusia a la UE, así como la desvinculación de varios bancos rusos del sistema SWIFT.
Por último, el paquete prorrogado también abarca la suspensión de las actividades de difusión y las licencias en la Unión Europea a varios medios de desinformación respaldados por el Kremlin y medidas específicas para contrarrestar desde la UE la elusión de sanciones.
En un comunicado, el Consejo de la UE (gobiernos) advierte de que mientras persistan las "acciones ilegales" por parte de Rusia que violan las normas fundamentales del Derecho Internacional, la UE continuará considerando pertinente mantener en vigor "todas las medidas" adoptadas por el bloque, que tomará decisiones "adicionales", "si es necesario".
