El paquete 'bomba' dirigido a Gallardo que ha obligado a desalojar el edificio de la Diputación de Badajoz no contiene explosivos

Susto en la sede principal de la Diputación de Badajoz, en la calle Obispo. Un aviso de bomba ha obligado a desalojar los dos inmuebles, cuyos trabajadores han abandonado sus funciones y han salido rápidamente a la calle. Ha ocurrido pasadas las 14.00 horas de este martes. El aviso se ha producido tras la llegada de un paquete "sospechoso con cables visibles", según ha confirmado la propia diputación a través de un comunicado urgente. Además, el organismpo provincial ha asegurado que el paquete 'bomba' estaba a nombre de Miguel Ángel Gallardo.

El remitente es Grupo 11 País Vasco.

Intencionado o no, el remitente del paquete ha errado el tiro, pues Miguel Ángel Gallardo no es presidente de la Diputación de Badajoz desde mayo de este mismo año. Con lo cual, era difícil que el 'regalo' llegase a su destino en la calle Obispo de Badajoz, donde Gallardo no tiene despacho desde hace meses. La presidenta de la diputación es la socialista Raquel del Puerto, que sucedió a Gallardo en el puesto.

El suceso coincide con el descalabro del PSOE en las elecciones autonómicas, celebradas este domingo, que ha derivado en la dimisión del propio Gallardo como secretario regional del partido. Miguel Ángel Gallardo era el candidato a la Junta y su partido ha obtenido los peores resultados de su historia en la comunidad extremeña. Tras los comicios, ayer lunes presentó su dimisión, aunque tomará posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura, aferrándose así a su condición de aforado, cuando ya está anunciada la fecha del juicio por presuntas irregularidades en la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación, David Sánchez, una causa por la que Gallardo está imputado.

Siguel los Tedax

Todavía no ha vuelto a la normalidad a la calle, hasta que se compruebe la certeza de la amenaza.

Los Tedax han sido avisados. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Más de media docena de coches patrulla de la Policía Nacional se han dirigido a esta céntrica vía, que los agentes han cortado al tráfico e impiden el paso de personas, en ambas esquinas, tanto en la de la plaza de España como en la confluencia con la calle Mayor y la plaza de San Atón.

Al dispositivo acaban de unirse efectivos de la Policía Local. La Policía Científica está trabajando sobre el terreno. Además, se han incorporado los Tedax, especializados en la desactivación de presuntos objetos explosivos. Estos agentes ha accedido al edificio donde está Presidencia, en el antiguo instituto Bárbara de Braganza. Han acercado su vehículo hasta el acceso principal y están sacando distinto material técnico. La prensa allí desplazada ha sido avisada de que se aleje, ante la posibilidad de que pudiera producirse una explosión. En torno a las 15.00 horas, los agentes de la Policía Nacional han ampliado el perímetro de seguridad en unos 50 metros.

"Dicen que es por un paquete sospechoso"

José Antonio Ramírez es ordenanza de la diputación. Estaba fuera llevando unos paquetes a otro edificio y se ha enterado de lo que estaba ocurriendo cuando regresaba al palacio provincial. Cuando ha querido entrar no le han dejado pasar. "Según dicen es por un paquete sospechoso", cuenta.

María Corbacho y Gema Pacheco, trabajadoras del restaurante japonés Sibuya. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

María Corbacho y Gema Pacheco trabajan en el restaurante Sibuya, en el centro de la calle Obispo San Juan de Ribera, justo enfrente de la entrada principal de la diputación. También han sido desalojadas del establecimiento. "Estábamos trabajando, teníamos tres mesas ocupadas. Ha entrado la Policía Nacional para desalojarnos", cuenta Corbacho. "Nos han dicho que rápidamente, sin darnos ningún motivo", añade Pacheco.

Ambas han escuchado que uno de los agentes hablaba sobre un paquete sospechoso que había en la Diputación de Badajoz. No tienen más información sobre el suceso y desconocen cuándo podrán volver a su puesto de trabajo.